RUGBY. Ça fait 6 ans que ça dure et c'est pas près de s'arrêter à la Rochelle !

Ce samedi, la Rochelle accueille le Racing 92 dans le cadre de la 5e journée de Top 14. La rencontre se jouera dans un stade plein pour la 70e fois de suite.

Ce samedi, la Rochelle accueille le Racing 92 pour l'un des chocs de ce début de saison en Top 14 dans le cadre de la 5e journée. Les Maritimes ont perdu leur premier match de la saison la semaine passée à Clermont. Mais ils occupent une très belle troisième place au classement à seulement une longueur de Montpellier et Toulouse. Des formations qui s'affrontent dimanche en cloture. On peut imaginer qu'il y aura du changement dans le haut du tableau. Ce qui ne change pas en revanche, c'est la fidélité des supporters du Stade Rochelais. Ce samedi, le stade Marcel Deflandre affichera complet. Et ce, pour la 70e fois de suite ! Un formidable record qui témoigne de l'engouement de la population locale pour ce club qui la fait vibrer depuis tant d'années. Champions d'Europe en titre, la Rochelle joue devant une enceinte comble depuis le 2 janvier 2016 ! Soit presque 7 ans de fête et de ferveur dans les tribunes. Un soutien qui pourrait à nouveau porter les Maritimes vers les sommets et pourvoir vers le titre en Top 14.