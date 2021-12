Rugby. Top 14. L'évolution de l'UBB, Chaban Delmas, les départs, Laurent Marti fait le point

En s'imposant face au Stade Toulousain ce samedi, l'Union Bordeaux-Bègles vient peut-être de dépasser définitivement un plafond de verre au-dessus de sa tête.

Le signe indien est-il enfin brisé ? Longtemps placée, mais jamais qualifiée, l'UBB avait enfin atteint pour la première fois de son histoire professionnelle les phases finales du championnat de France. En s'inclinant face au futur vainqueur Toulouse, les hommes de Christophe Urios étaient encore tombés face à leur bête noire toulousaine. Mais la victoire de ce samedi à Chaban Delmas 17-7 face aux Rouges et Noirs, vient peut-être définitivement de faire basculer les girondins dans une nouvelle dimension. Dans les colonnes de Sud-Ouest, le Président Laurent Marti assurait déjà que son club "ne nourrissait aucun complexe d'infériorité". VIDEO. TOP 14. Le résumé du match et les réactions de la victoire bordelaise face à Toulouse !

La demi-finale 2021, sources de motivation

De la même manière que la saison 2019/20 arrêtée brutalement (alors que l'UBB était largement en tête du championnat) aurait pu faire naitre de la frustration, la demi-finale de la saison dernière à Lille semble avoir fait de même. Marti d'analyser : "Il y a une construction, une solidité atteinte par le club aujourd'hui, qui font penser qu'il ne peut pas s'écrouler[...] si on travaille dur, il n'y a pas de raisons de ne pas y retourner (en demi ndlr) parce qu'on a les moyens d'y retourner." Bordeaux-Bègles est clairement sur la continuité de sa dernière saison, et s'apparente comme un concurrent de Toulouse. Christophe Urios approuve les dires de son président concernant la victoire de samedi dernier :" C'était un match important, non pas pour le groupe, mais pour le club, pour son identité, mais aussi pour la ville, pour la région. Nous l'avons validé devant plus de trente mille personnes, face à un adversaire qu'on avait pas battu depuis deux ans."

Où se situe l'avenir de l'UBB ?

Laurent Marti a été on ne peut plus clair sur le terrain où jouerait son équipe les prochaines saisons. "Quand l'UBB est déficitaire, je n'attaque pas les autres. Quand vous êtes déficitaires, c'est à vous de régler vos propres problèmes. Si SBA (gestionnaire du Matmut Atlantique) compte régler ses déficits en creusant le déficit de l'UBB, ça sera sans moi." Avec la quasi-totalité des supporters et partenaires du club souhaitant rester à Chaban Delmas, difficile d'envisager un déménagement du club, d'autant que le stade actuel connait des rénovations.

Un apprentissage menacé par des départs ?

Laurent Marti regrette tout de même les départs de cadres importants tels que Uj Seuteni (La Rochelle) ainsi que Ben Lam (Montpellier). Top 14. Bordeaux-Bègles. Ulupano Seuteni, enfin la bonne année ?

C'est la première fois que je suis confronté à un cas comme celui de UJ Seuteni. Le joueur semble bien, épanoui, il a l'offre qu'il faut, et malgré tout, il préfère partir. C'est un départ difficile qui trouble un peu notre recrutement. Car UJ a le statut de Jiff Si Ben Lam (non Jiff) nous quitte, c'est malheureusement lié à la décision d'UJ. On ne pouvait pas se permettre de se réengager si tôt dans la saison avec un ailier non-Jiff.

Alors que Seuteni explosait dans l'effectif girondin et semblait être une pièce maitresse de la ligne d'attaque, son départ oblige de fait le club de repartir de zéro. Matthieu Jalibert conservé tout de même, l'UBB affiche ses ambitions. En ce qui concerne Christophe Urios, Laurent Marti reste évasif. "Je ne parle pas des affaires en cours." Un départ du sorcier originaire de Montpellier serait un terrible coup d'arrêt pour le club, qui a le niveau cette saison pour devenir champion de France.