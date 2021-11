RUGBY. L'UBB va-t-elle causer la perte du Matmut Atlantique ?

La SBA, exploitant du Matmut Atlantique connaît un déficit important depuis plusieurs années. La faute selon elle, au stade Chaban Delmas, l'antre de l'Union Bordeaux-Bègles.

C'est une information révélée ce mardi par Sud Ouest. En 2020, SBA (la société Stade Bordeaux Atlantique), exploitant du Matmut Atlantique, l'enceinte des Girondins de Bordeaux et qui accueille lors de rares occasions des rencontres de l'UBB, a connu un important déficit de près de 3 millions d'euros. Ce qui n'est pas rare pour la société puisqu'elle connaît depuis sa création en 2015, de lourdes pertes chaque année comme nous l'apprend le quotidien. Si bien que cumulés, on approche les 20 millions d'euros dans le rouge. Ce qui pousse Loïc Duroselle, patron de SBA a pensé au dépôt de bilan comme il l'avait déclaré en 2019. Mais cela pourrait arriver plus vite que prévu puisque ''si la situation ne s'améliore pas, 2022 sera la dernière année de SBA. La société jettera l'éponge''. C'est ce que déclarait un membre de la commission de contrôle à Sud Ouest.

Classement Top 14. Bordeaux prend la tête, Lyon perd du terrain, Toulon se rassure !

La semaine dernière, toujours selon le journal, SBA aurait estimé qu'il y avait un stade en trop à Bordeaux. Et on parle là de Chaban-Delmas. L'objectif pour la société serait que le Matmut ait deux locataires, en l'occurrence les Girondins et l'UBB, afin que les chiffres remontent. Le fait de voir l'UBB évoluer à Chaban causerait la perte de SBA toujours d'après la société. Des propos qui n'ont pas tardé à faire réagir les élus locaux : ''Un stade de trop, ce n'est pas la question. Quand SBA a signé le contrat, le stade Chaban existait déjà. Ils connaissaient son existence je suppose''. L'UBB va-t-elle, malgré elle causer la perte du Matmut Atlantique ? On grossit le trait bien évidemment mais les prochaines semaines pourraient s'avérer décisives pour l'enceinte bordelaise. La commission pense que SBA dramatise la chose, afin d'obtenir une renégociation du deal. Le propriétaire des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez, pourrait racheter l'enceinte si la situation devenait critique. Pour rappel, les Bleus ont disputé un match au Matmut Atlantique cet automne, contre la Géorgie.

France Rugby. Ce qu'il faut retenir de la victoire des Bleus face à la Géorgie !