RUGBY. TOP 14. Aucun doublon pendant la Coupe du monde 2023 !

Le Comité Directeur de la LNR a adopté les principes des calendriers pour la saison 2023/2024. Aucun match de Top 14 n'aura lieu pendant la Coupe du monde.

C'est une nouvelle qui va ravier les clubs : aucun match de TOP 14 ne se déroulera pendant la Coupe du monde. Une première pour le championnat de France et ses équipes qui doivent subir les doublons durant le Tournoi des 6 Nations. En effet, le Comité Directeur de la LNR a adopté les principes directeurs des calendriers de la saison 2023/2024, comme l'indique le communiqué. Pour compenser, trois journées de championnat de TOP 14 et de PRO D2 se dérouleront avant le Mondial (les weekends des 19, 26 août et 2 septembre). Cela permettra d'avoir des plages de repos pendant la deuxième partie de l'exercice. VIDEO. TCHIK-TCHAK : la légende Dan Norton déposée comme un bleu en finale SupersevensS'il y aura bien des rencontres de Pro D2 pendant la Coupe du monde, le Top 14 reprendra lui au lendemain de la finale programmée le 29 octobre. Sachez que les joueurs non retenus ne seront pas en vacances pour autant durant deux mois. En plus des entraînements, certains participeront à l'IN EXTENSO SUPERSEVENS. Le championnat de rugby à 7 des clubs pros se déroulera pendant le Mondial "pour permettre au rugby à 7 de se développer au coeur d'un événement planétaire." Une belle publicité pour la discipline.