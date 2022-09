RUGBY. Top 14. Bon baisers d’Armandie pour la première ligne de l’USAP

Après l’heure de jeu, la première ligne catalane était composée de trois anciens agenais. Un petit clin d'œil pour le plaisir des habitués d’Armandie.

Relégué en 2021 à la suite d’une saison sans victoires, le Sporting Club Agenais se bat désormais en Pro D2 pour redorer son blason. Et pourtant, en regardant Perpignan - Toulon samedi dernier, les supporters du SUA ont peut-être esquissé un petit sourire. En effet, à la 62e Arthur Joly fait son apparition sur la pelouse gorgée d’eau et vient compléter la première ligne des Catalans. À ses côtés, Mike Tadjer et Giorgi Tetrashvili, qui sont rentrés quelques minutes auparavant. Tetrashvili (29 ans), Tadjer (33 ans), Joly (34 ans), une association qui se connaît bien et qui a évolué ensemble de 2015 à 2017 sous les couleurs du SUA. Les trois joueurs comptabilisent à eux trois 278 rencontres avec le maillot agenais : 117 pour Giorgi Tetrashvili (2014-2021), 110 pour Arthur Joly (2013-2018) et 51 pour Mike Tadjer (2015-2017). Dès leur première poussée ensemble (64e), la mêlée usapiste sera d’ailleurs récompensée par une pénalité. Un bel impact donc pour les trois remplaçants qui vont être amenés à sortir du banc cette saison du côté de Perpignan.

Tadjer , Tetrashvili , Joly, mais pas que…

Lors de ces deux saisons communes, la première ligne a connu une descente en Pro D2 (2015-2016), mais aussi une remontée en Top 14 (2016-2017). Mathieu Blin était alors aux commandes de l’équipe agenaise qui a remporté le barrage d’accession contre Montauban (41-20) en mai 2017. Nakosi, Fouyssac, Miquel, Abadie… l’effectif du SUA était alors bien garni. Cette année-là il était porté par un joueur qui terminera meilleur marqueur du championnat avec 14 essais : George Tisley (30 ans). L’ailier polyvalent qui défend les couleurs de l’USAP depuis 2019, était aussi sur la pelouse face au RCT. Et ce n’est pas tout, puisqu’un cinquième joueur de Perpignan a connu le pré d’Armandie, en la personne de Jack McIntyre. L’ouvreur australien a joué au SUA de 2017 à 2019 avant un passage à Clermont et un retour dans son pays natal. En posant ses bagages à Perpignan cet été, McIntyre a donc retrouvé des visages familiers. Quoiqu’en dise leur passé, chacun va devoir se concentrer sur le futur pour aider au mieux l’USAP dans sa quête du maintien. Après la victoire contre le RCT, les Catalans reçoivent Castres samedi à 17h.