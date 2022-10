RUGBY. Top 14. Blessure rare pour Judicaël Cancoriet (ASM), absent jusqu'en 2023

Le troisième ligne de Clermont Judicaël Cancoriet souffre d'une blessure rare au pied. Il ne pourra pas jouer en Top 14 pendant plusieurs mois.

Top 14 - Clermont. Opération et absence longue durée pour Judicaël Cancoriet et Von TonderLongue indisponibilité à prévoir pour Judicaël Cancoriet. Touché face à Lyon en Top 14, le 3e ligne ne pourra pas jouer pendant trois à quatre mois selon le site de l'ASM. Clermont nous apprend que le Tricolore souffre d’une rupture totale de la plaque plantaire. À savoir la structure fibreuse située en dessous et maintenant l’articulation inter phalangienne au niveau du pied, comme l'explique la formation auvergnate sur son site. S'il ne sera pas opéré, Cancoriet va devoir rester au repos pendant de longues semaines. Un retour avant janvier 2023 n'est pas à prévoir. Titulaire à trois reprises en quatre matchs joués, le 3e ligne avait réalisé une saison 2021/2022 pleine avec 28 rencontres au compteur. En 2019, il avait été opéré suite à une lésion au pectoral. Il n'avait alors joué que 12 matchs de Top 14.



Cette longue période passée hors des terrains pourrait lui donner le temps de réfléchir à son avenir. Il arrive en effet en fin de contrat à Clermont. Arrivé en 2015 en provenance de Massy, le joueur de 26 ans pourrait éventuellement partir si des offres se présentent à lui. Il n'est pas le seul à réfléchir puisque Damian Penaud prendra lui aussi une décision dans les mois à venir. TRANSFERT. TOP 14. Clermont prépare déjà l'après Penaud avec du (très) lourd dans le viseur