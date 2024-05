RUGBY. Top 14. Bayonne perd deux joueurs essentiels avant une fin de saison sous tension

L'Aviron Bayonnais doit composer sans deux de ses joueurs clés pour la fin de la saison. Le défi est de taille pour sécuriser leur place en Top 14.

Le choc remporté à Auxerre contre le Racing (28-37) a laissé des séquelles dans l'effectif bayonnais. Federico Mori, le trois-quarts centre italien de 23 ans, et Guillaume Rouet, le demi de mêlée expérimenté de 35 ans, voient leur saison se terminer prématurément, comme nous l'apprend Sud Ouest.

Sorti à la 31e minute, Mori a été victime d'une élongation aux ischio-jambiers. Cette blessure l'écarte des terrains pour les trois dernières journées de Top 14, y compris la réception cruciale de Perpignan ce samedi. Une perte importante pour l'Aviron, qui doit se passer de son dynamisme et de sa puissance. L'Italien a été aligné à 14 reprises depuis le début de l'exercice, dont 13 fois comme titulaire.

VIDÉO : La mobylette Martocq ! Bayonne régale avec un essai de 100 mètres face au Racing 92De son côté, Guillaume Rouet, gêné depuis trois mois par un genou récalcitrant, va se faire opérer ce mardi à Bordeaux. Sa convalescence est estimée à quatre ou cinq semaines selon nos confrères. Ce qui lui permettra d'être prêt pour la reprise estivale. Rouet, qui a participé à 18 matchs cette année dont 12 comme titulaire, se prépare déjà à disputer sa dernière saison sous les couleurs bayonnaises.

Cette double absence représente un défi de taille pour l'Aviron Bayonnais, qui entend sécuriser sa place en Top 14. Pour l'heure, rien n'est encore fait puisque les Basques ne comptent que huit longueurs d'avance sur le MHR, 13e. Les remplaçants devront se hisser à la hauteur des attentes pour compenser ces pertes et maintenir le cap dans la compétition. A la mêlée, l'expérimenté Machenaud aura également un grand rôle à jouer. Au centre, les supporters attendent beaucoup du Wallaby Reece Hodge, enfin de retour après une blessure au pied.

Vos matchs de Rugby MHR/Toulouse et Clermont/Castres à quelle heure et sur quelle chaîne ?Les Bayonnais ont prouvé leur résilience en battant le Racing et doivent maintenant montrer la même détermination face à Perpignan. Une formation qui, elle, est en course pour une qualification aux phases finales malgré son revers à domicile face à Clermont le week-end dernier.

La profondeur de l'effectif et la solidarité de l'équipe seront essentielles pour surmonter ces épreuves. La saison de Top 14 approche de son dénouement, et chaque match est crucial. Les supporters bayonnais espèrent que leur équipe saura puiser dans ses ressources pour compenser l'absence de Mori et Rouet.