RUGBY. Top 14. Après l'introspection, la détermination du Tricolore Jean-Baptiste Gros pour retrouver les sommets

Jean-Baptiste Gros, pilier de Toulon, revient de loin. Après des blessures, il affronte Toulouse, prouvant sa résilience et sa passion indomptable pour le rugby.

Jean-Baptiste Gros revient de loin après un parcours jalonné d'épreuves. Ce samedi, le pilier tricolore sera remplaçant à Marseille lors du match de Top 14 face au Stade Toulousain. Ce sera son septième match de la saison en championnat. Son deuxième seulement en 2024.

C'est à Anoeta avec une victoire avec la manière à la clé contre Bayonne que Gros a renoué avec l'ivresse du combat, loin de l'anonymat imposé par les blessures. Avec un appétit décuplé pour le jeu, il a montré qu'au-delà des épreuves, son cœur bat inlassablement pour le rugby.

Deux graves blessures en moins d'un an auraient pu ébranler bien des esprits, mais pour Jean-Baptiste, elles ont été le ferment d'une détermination nouvelle. "Ça n’a pas été facile, et même difficile à gérer", confie le Toulonnais au Midi Olympique.

La première épreuve, une fracture de l'avant-bras, a marqué un arrêt brutal à un an du Mondial. Les sept mois de convalescence furent un calvaire de doutes. Il jouera quand même deux matchs lors de la Coupe du monde, notamment face aux All Blacks en ouverture en qualité de finisseur. Puis il y a eu de l'amertume de ne pas jouer le rôle espéré lors du Tournoi.

Il y a eu des regrets parce que tu as toujours envie de faire plus. La blessure n’arrive jamais au bon moment. C’était déjà énorme d’y être. Mais si je n’ai pas pu faire plus, je ne peux m’en prendre qu’à moi-même.

Le corps réserve parfois des surprises, et c'est une hernie cervicale qui vint compliquer davantage ses ambitions. Elle a nécessité une opération et trois mois d'arrêt supplémentaires entre décembre et mars. "Je n’ai pas fait attention, car nous sommes habitués à jouer avec des douleurs". Une épreuve qui l'a poussé à reconsidérer son rapport au jeu, à la douleur, et surtout, à la persévérance.

Ce temps d'arrêt forcé a été l'occasion d'une introspection profonde pour Gros, un bilan du premier tiers de sa carrière, marqué par une remise en question salutaire. Il souligne l'importance du collectif dans ce sport, l'isolement étant l'un des défis les plus rudes à surmonter.

Aujourd'hui, c'est un Jean-Baptiste Gros revanchard qui foule les pelouses. Plus déterminé que jamais à prouver sa valeur, à commencer par le duel attendu contre Toulouse au Vélodrome. Son retour symbolise aussi la résurgence d'un Toulon en quête de renouveau, désireux de faire table rase du passé pour viser les sommets du Top 14.

