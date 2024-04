RUGBY. TOP 14. Toulon dégaine ses internationaux contre un Toulouse remanié mais affûté

Dans un choc titanesque à Marseille, Toulouse opère une rotation audacieuse contre Toulon, sans Dupont ni Ntamack, mais avec une équipe prête à briller.

Comme on pouvait s'y attendre après ses victoires en Champions Cup, le Stade Toulousain a opéré une large rotation d'effectif avant d'affronter Toulon à Marseille. Plusieurs cadres ont été laissés au repos. Mais le champion de France aligne tout de même une équipe compétitive.

Nous n'étions pas loin de la vérité dans notre composition probable du début de semaine. Chez les avants, Marchand et Neti sont alignés en première ligne tout comme Fa'asalele dans la cage. De fait, Flament démarre effectivement en troisième ligne à l'instar de Castro-Ferreira.

Nous pensions que Brennan occuperait un poste un cran devant mais il aura finalement le numéro 7 dans le dos. Notez que l'Anglais Willis enchaîne après son énorme match face aux Chiefs. Non pas dans le XV titulaire comme nous le pensions mais chez les finisseurs.

Pour rappel, pas de Dupont, de Ntamack ni de Mauvaka pour ce choc au Vélédrome. En revanche, Thomas Ramos est bien présent comme annoncé. Il va démarrer à l'arrière. C'est Germain qui formera la charnière avec Graou.

Comme pressenti, Sofiane Guitoune fait bien son retour au centre aux côtés de Chocobares. On retrouvera bien Tauzin sur une aile, mais non pas Retière, finalement remplaçant, de l'autre mais Delibes. Meafou, Roumat, Costes et Merkler seront sur le banc.

Toulouse 1 Neti 2 Marchand 3 Ainu’u 4 Vergé 5 Fa'asalele 6 Flament 8 Castro-Ferreira 7 Flament 9 Graou 10 Germain 11 Tauzin 12 Chocobares 13 Guitoune 14 Delibes 15 Ramos 16 Cramont 17 Bertrand 18 Meafou 19 Roumat



20 Willis 21 Retière 22 Costes 23 Merkler

Côté Toulon, des internationaux à la pelle dans toutes les lignes. Les Tricolores Priso, Abadie et Ollivon seront dans la mêlée tandis que Serin forme la charnière avec l'Italien Garbisi.

Dans la ligne d'attaque, on retrouve les Bleus Villière et Jaminet tandis que Paia’aua est aligné au centre aux côtés du All Black Fainga’Anuku. Biggar est sur le banc à l'instar de Wainiqolo.