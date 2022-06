RUGBY. Top 14. 80 points passés au BO, où se situe la performance de Toulouse dans le livre des records ?

Le Stade Toulousain a battu Biarritz avec la manière dimanche soir dans le cadre de la 26e journée de Top 14. Un match record pour Toulouse.



Dimanche soir, le Stade Toulousain a validé sa place pour la phase finale et son barrage à domicile. Les hommes d'Ugo Mola affronteront le Stade Rochelais à Ernest-Wallon samedi soir. Éliminés de la Coupe d'Europe, Antoine Dupont et ses coéquipiers ont eu le temps de se reposer contrairement aux Rochelais qui sont allés jusqu'au bout en Champions Cup pour s'offrir une première étoile aux dépens du Leinster. Nul doute que les Toulousains seront remontés comme des coucous pour ce match couperet. À voir leur performance face aux Biarrots, ils semblent très affutés. RUGBY. Top 14. Toulouse privé du Stadium pour son barrage face à La RochelleD'aucuns pourront dire que l'opposition proposée par le BO était loin de valoir celle d'autres formations de Top 14. Mais ce n'est pas tous les jours qu'une équipe passe 80 points à son adversaire. Si on en croit Opta, c'est la troisième victoire la plus large de l'histoire du Top 14 avec 73 points d'écart. À la deuxième place, on trouve aussi Toulouse, qui avait passé 83 unités à Pau en 2019 (83-6), soit 77 points d'écart. Le record est toujours détenu par Clermont face à Dax en 2008. Cette année-là, les Auvergnats avaient approché la barre des 100 points : 95 à 7, soit 88 points d'écart.