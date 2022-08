RUGBY. TOP 14. 3 choses à savoir sur le néo-Rochelais venu d'Irlande Ultan Dillane

Le deuxième ligne international irlandais Ultan Dillane évoluera sous les couleurs du Stade Rochelais en Top 14. Découvrez trois choses à savoir sur lui.

Il est né en France

De Paris au XV d'Irlande, en passant par Galway : la belle histoire d'Ultan DillaneUltan Dillane n'est sans doute pas la recrue la plus clinquante de l'été en Top 14. Mais certainement l'une des plus qualitatives. Le deuxième ligne compte 19 sélections avec l'Irlande mais il aurait très bien pu jouer pour le XV de France. En effet, Ultan est né à Paris, d’une mère irlandaise, et d’un père ivoirien. Il a passé les premières années de sa vie dans l'Hexagone et ne parlait que français lors de son arrivée en Irlande. Ses deux premières années là-bas n'ont donc pas été simples. Mais ça s'est arrangé par la suite puisqu'il a notamment remporté le Pro 12 en 2016, son meilleur souvenir de rugby. Année où il a connu sa première sélection avec le XV d'Irlande avec surtout une tournée en Afrique du Sud. Il avait notamment été dans l'équipe type du championnat en 2015/2016.

Il est fan de joueurs qui ont évolué en Top 14

Interrogé par le site RedBull sur le meilleur joueur avec qui il a joué et contre qui il a joué, le franco-irlandais a nommé deux rugbymen qui ont déjà évolué en France. Et ils sont tous les deux Fidjiens. Le premier, c'est Semi Radradra, qui a porté les couleurs de Toulon puis de l'UBB avant d'aller à Bristol. "Un joueur incroyable." Il l'avait trouvé particulièrement impressionnant avec les Barbarians. "Le meilleur joueur contre lequel j'ai joué devrait cependant être Nemani Nandolo", à l'époque où il portait les couleurs de Montpellier. "Il est très difficile à arrêter quand il se lance", confiait-il au site Redbull en 2020. Désormais rochelais, son avis pourrait changer.

Il ne voulait pas faire du rugby petit

Lorsqu'il est arrivé en Irlande, il n'avait pas trop envie de faire du sport, et encore moins du rugby. Il était un peu timide. Sa mère, décédée depuis, a alors eu une idée brillante. Elle a promis 5 euros à son frère et lui pour qu'ils essayent le rugby. "Le meilleur investissement qu'elle ait jamais fait", commentait Ultan Dillane via The42 en 2016. Après sept saisons passées au Connacht et plus de 120 matchs joués, il va donc retourner sur la terre qui l'a vu naître. "Cela a été l'une des décisions les plus difficiles que j'ai jamais eu à prendre, mais finalement, je sens que le moment est venu pour moi de relever un nouveau défi dans ma carrière." Sans des blessures, il aurait sans doute glané plus de sélections avec l'Irlande. Au sein d'un paquet d'avants rochelais réputés, il pourrait très bien se relancer aux yeux du sélectionneur irlandais en vue de la Coupe du monde. Il a joué son dernier match avec l'Irlande en juillet 2021 face au Japon.