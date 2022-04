RUGBY. Stade Toulousain. Maxime Médard confie prendre sa retraite ‘‘sans regret’’

Icône de la Ville Rose, Maxime Médard quittera les pelouses de Top 14 à l’issue de cette saison.

"Je pars sans regret." Les supporters toulousains peuvent essuyer les larmes qui coulent de leurs mirettes. Il ne reste qu'une poignée de match à Maxime Médard sous les couleurs rouges et noires. De l'eau a coulé sous les ponts depuis ses premières heures professionnelles et pour en parler, l'arrière s'est confié à RMC Sport. Sur le choix de sa fin de carrière cette saison, il déclare : "J'ai décidé d'arrêter ma carrière à l'issue de la saison. C'est une décision réfléchie.[...] Je pense avoir encore une saison dans les jambes, mais il y a l'après, le deuxième chapitre de ma vie qui m'attire aussi. J'ai longuement réfléchi aussi, avec ma femme et ma famille. Et c'est le bon moment." Il détaille aussi l'idée d'une rupture totale dans sa vie après sa retraite sportive : "Depuis que je suis né, que j'ai cinq ans, je vis rugby, je mange rugby, je dors rugby. Après, il y a un temps pour tout. On n'est que de passage, au Stade Toulousain ou dans d'autres clubs. J'ai eu une belle carrière. Je suis assez content et fier de ça."

S’il a envie de continuer et qu’il évoque “20 ans (à aller) au stade”, il se rend également à l’évidence. Si Maxime Médard raccroche, c’est aussi car “il y a des jeunes qui arrivent et ça pousse énormément.” Une passation de pouvoir qui se fait logiquement. L’arrivée prochaine de Melvyn Jaminet, voire Ange Capuozzo, aurait sans doute poussé le joueur sur le banc. Quand on lui demande "Que voulez-vous que les supporters toulousains retiennent de vous ?", il répond ainsi :

(Ils vont retenir) que je suis un compétiteur ? Sinon, je pense avoir toujours été souriant et aimable avec les gens. Après, ils retiendront ce qu’ils auront envie de retenir. Je les ai toujours respectées. Ça fait 18 ans que je suis là, ce n’est pas pour rien, car on connaît l’exigence de ce club. Bon, s’ils retiennent un coup de pied mal tapé ou une chandelle pas rattrapée, tant pis, c’est comme ça (rires) ! Non, je pense qu’ils vont retenir que j’ai été fidèle à ce club et que j’ai toujours tout donné pour gagner.”

En rapport à cela, le jeune Nelson Épée, qui fait partie de ceux qui "poussent énormément" au Stade Toulousain, avait désigné le joueur comme son modèle. Dans une interview qu'il nous avait accordé en décembre, il avouait : "Celui qui m'inspire le plus ? Sans hésitation, je dirais Maxime Médard. J'admire sa constance et son acharnement au travail, notamment lors des entraînements. Il a une mentalité de gagnant." Comme quoi, la leçon semble avoir été retenue.