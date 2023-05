RUGBY. Segonds, Russell, Gailleton... Quel sera le meilleur réalisateur et marqueur du Top 14 ?

Comme chaque saison, la course aux points est primordial au classement général, mais également entre les joueurs différents clubs ! Voici les meilleurs réalisateurs et marqueurs en lice cette saison !

Bataille de Parisiens chez les buteurs !

Cette saison, alors que le sprint final pour la qualification bat son plein, deux joueurs tirent leurs épingles du jeu en Top 14, dans le classement des meilleurs réalisateurs. Sur la seconde marche du podium, nous pouvons retrouver Finn Russell, avec pas moins de 221 points, en 18 matchs joués ! L'ouvreur du Racing 92 a été longtemps critiqué pour son irrégularité face aux perches, en club ou bien en sélection ! Cette année, ce dernier semble avoir bien réglé la mire, et affiche un ratio de 12,28 points inscrits par match, ce qui est un des meilleurs du Top 14. Devant lui, son voisin géographique, Joris Segonds, pointe à la première place, sans réelle surprise ! Le joueur du Stade Français, connu et reconnu pour son coup de pied de mammouth, n'a pas déçu cette saison face aux poteaux. Fait assez rare pour être souligné, le meilleur réalisateur du Top 14 n'a toujours pas inscrit d'essai en Top 14 cette saison. De son côté, Finn Russell a marqué deux unités, dans un style plus offensif ! La saison dernière, Léo Berdeu avait fini la phase régulière avec 251 points, et avait été sacré meilleur réalisateur alors que son équipe n'avait pas joué les phases finales. Pour Segonds et Russell, leurs clubs respectifs devraient logiquement participer aux matchs à élimination directe, ce qui laisse une opportunité aux deux buteurs de dépasser le Lyonnais. Pour rappel, le record de points inscrit en une saison de Top 14 revient toujours à Rory Kockott, avec 376 unités, en 2013 !

Gailleton tout en haut !

Pour sa première saison de Top 14, le jeune de Croydon en Angleterre se fait plus que remarquer ! À tout juste 19 ans, Gailleton affole les compteurs et a déjà franchi la ligne 13 fois cette année ! C'est simple, avec 23 matchs de championnat à son actif, le Palois a marqué plus d'une fois sur deux, avec un ratio de 0,57 essai par rencontre. C'est simple, seul Christian Wade et Ethan Dumorthier en ont un meilleur. D'ailleurs, pour le joueur du LOU, il se classe deuxième avec 10 essais. Néanmoins, le parcours du nouvel ailier du XV de France n'est pas fini, car son équipe est toujours à la sixième place, en attendant cette dernière journée. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle édition du Top 14 ne sera pas celle du record d'essai, qui est toujours entre les mains du terrible Chris Asthon. Le propriétaire du fameux "Ash Splash", et ancien joueur de Toulon, avait réussi à marquer 24 essais en 23 matchs ! Napolioni Nalagua avait aussi marqué le Top 14 de son empreinte avec deux saisons, à 21 et 18 essais, à l'ASM.

