RUGBY. RCT. D'abord hésitant, qui est ce joueur qui a convaincu Dan Biggar ?

Si les premiers pas ensemble devront attendre, Dan Biggar montre déjà beaucoup d’envie liée à son arrivée en Top 14 à Toulon.

Il est l’un des meilleurs ouvreurs d’Europe depuis une dizaine d’années. Récemment, Toulon a retrouvé des couleurs sur le mercato et sur le terrain. Vainqueur à Paris la semaine dernière, le RCT annonce la signature folle de Dan Biggar en cours de saison. Venu avec effet immédiat dès qu’un accord a été trouvé, le joueur a quitté Northampton. Une décision dure à prendre, car le joueur sort tout juste d’une blessure au genou, il ne joue pas ce dimanche 4 décembre face au Racing.

Dan Biggar, convaincu par la Rade

Mais ce n’est pas la seule raison qui laissait le Gallois hésitant au début. En effet, ce dernier venait tout juste de devenir papa d’une petite fille. Si la naissance d’un enfant est déjà un événement majeur, le choix de déménager de l’autre côté de la Manche le rend encore plus marquant. Avec un choix aussi cornélien, on se doute que de solides arguments ont dû être proposés au joueur pour qu’il signe jusqu’en 2025. En conférence de presse, il explique que “lorsque Toulon vient vous chercher au rugby, c’est un peu comme le FC Barcelone ou le Real Madrid au foot. C’est vraiment dur de refuser.”

Parmi eux, on apprend qu’un ancien Toulonnais a pesé dans la balance. En effet, le joueur affirme que l'arrière Leigh Halfpenny a chaudement recommandé la Rade à son coéquipier. Selon des propos rapportés par Le Figaro, l’ouvreur déclare ceci : “Leigh et sa femme nous ont dit le plus grand bien de Toulon. Ils nous ont donné quelques conseils, sur les coins à visiter, les bons cafés. Concernant le club, Leigh m'a affirmé que jouer à Mayol était l'un des moments les plus forts qu'on puisse vivre dans une carrière. Et en dehors de Leigh, j'ai essayé de ne pas prendre trop d'opinions, pour me faire mon propre avis.” TOP 14. ''Biggar me fait penser à Wilkinson'' ; le Gallois peut-il être l'héritier de la légende du RCT ?



Halfpenny et RCT, fin compliquée pour souvenir heureux

Pour rappel, l’aventure entre Halfpenny et Toulon ne s’était pourtant pas terminée sur une très belle note. Convoqué avec les Lions Britanniques et Irlandais pour disputer une tournée en Nouvelle-Zélande, il avait été écarté du club. Sur cette histoire, plusieurs versions s’opposaient, mais il semblait que le joueur disposait d’une offre de prolongation quasiment aboutie. C’est en Océanie qu’il apprend que son club, qui venait de perdre en finale sans lui, le libèrerait à la fin de son contrat.

Son refus volontaire de disputer la finale pour jouer avec la légendaire sélection au maillot rouge aurait précipité son départ. À la suite de cet événement, il racontait ceci à la presse : “Sans mentir, cela a été dur. C’était une énorme surprise.” Mourad Boudjellal, lui, affirmait que Leigh Halfpenny partait “sur une mauvaise note, mais pas avec une mauvaise image.” Inversement, l’image que le Gallois semble avoir gardé de Toulon reste, elle aussi, très bonne.

