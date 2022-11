RUGBY. Quel est le point commun entre Cheslin Kolbe, Laranjeira et Caroline Drouin ?

Le week-end dernier, plusieurs matchs ont débouché sur des résultats très serrés. Et cela s'est souvent joué à un coup de pied manqué.

La réussite d’une équipe au plus haut niveau est souvent liée à celle de son buteur. En effet, il n’est pas étonnant de voir des équipes de bas de tableau, avoir le meilleur réalisateur du championnat. Et a contrario, de voir des grandes équipes soulever des trophées grâce à la botte de leur artilleur. Comme pour Jonny en 2003, chaque enfant et amateur/amatrice de rugby a déjà rêvé de faire gagner les siens d’un coup de pied entre les poteaux. Malheureusement, la réussite n’a pas été au rendez-vous pour les buteurs ce week-end.

Des buteurs français qui ont tremblé

Sur plusieurs terrains de Top 14, et de l’autre côté du monde, nos buteurs et buteuses français ont eu du mal à convertir la tentative de la gagne. Pour ouvrir le bal, la malheureuse Caroline Drouin a échoué face aux perches en Nouvelle-Zélande. Il faut dire que l'enjeu était de taille : une place en finale de la Coupe du Monde, devant un stade de l’Eden Park acquis à la cause des locales, et avec 80 minutes dans les jambes. Plus tôt dans la partie, la même buteuse avait réussi ses différentes transformations, et même une pénalité en début de match. C’est la dure loi du sport, il faudra digérer cette déconvenue avant la petite finale face au Canada.

Ensuite, ce fut au tour d'Edgar Retière de rentrer en scène. Le jeune demi d’ouverture français, petit frère d'Arthur, qui évolue également au Stade Toulousain, est entré en jeu pour remplacer Nanai Williams, qui avait du mal dans l’animation. Le jeune Toulousain a très bien organisé le jeu, et fut l’un des acteurs de la remontada de fin de match contre Paris. Dernier passeur pour l’essai du jeune Costes en fin de rencontre, Retière avait la gagne au bout de son pied avant de s’élancer pour transformer. Cependant, un peu de précipitation, mélangé à une bonne dose de stress, amèneront le ballon sur le poteau. Cet échec rendra un score de parité dans le classico, et un léger goût amer a ce jeune loup.

Qu’elle aurait été précieuse, cette victoire pour les Brivistes. Acculés dans les fins fonds de tableau du Top 14, les hommes d'Arnaud Méla peinent à sortir la tête de l’eau. Mathis Ferté, 18 ans, était une nouvelle fois titulaire à l’arrière au coup d’envoi face à La Rochelle et Thomas Laranjeira était programmé pour la fin de rencontre, notamment pour son jeu au pied dans le money-time. Pourtant, une invraisemblable mésentente au moment d’apporter le tee a eu lieu, obligeant ce dernier à buter en quelques secondes, sans repère ni prise d’information, et avec un tee qui n’était pas le sien. Résultat de cette bourde, la pénalité passa à droite des poteaux, à 2 minutes de la fin du match. Le CAB s’incline 17-19 sur sa pelouse, de quoi nourrir des regrets.

Alerte chez les bocks, à la recherche d’un buteur

Avec l’absence de Pollard, et celle de Jantjies qui est en désintoxication, l’Afrique du Sud a fait le choix de titulariser Willemse au poste d’ouvreur. Ce dernier, arrière de formation, était également en charge du jeu au pied, et tout ne s’est pas passé comme prévu. Après quelques échecs non habituels pour un match de niveau international, c’est Chelsin Kolbe qui s’y est collé. Le Toulonnais nous avait habituées avec le maillot du Stade Toulousain à une justesse remarquable face aux perches, notamment en finale du TOP 14 face à La Rochelle avec un drop de 50 mètres. Cependant, la tendance n’était pas la même en Irlande, et plusieurs échecs de suite de Kolbe ont participé à la défaite des Springboks contre le XV du Trèfle. Au total, sept points oubliés en route par les hommes de Kolisi, leur couteront le match (19-16), sur des tentatives à moins de 30 mètres des poteaux… De quoi semer le doute dans les têtes sud-africaines avant le choc face à la France.