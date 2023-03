RUGBY. PRO D2. Provence Rugby se sépare de son meilleur buteur

Florent Massip, arrière de Provence Rugby, ne sera pas conservé par son club l'an prochain. Un choix plutôt surprenant...

À la découverte de Florent Massip, premier réunionnais professionnel et meilleur buteur de Pro D2

Si vous ne suivez ne serait-ce que d’un œil la ProD2, vous connaissez forcément Florent Massip. Le grand chauve est l’artilleur local de Provence Rugby depuis plusieurs années maintenant et a sauvé le club de bien mauvaises situations à de nombreuses reprises. Buteur extrêmement précis et puissant, propre dans les airs, un peu plus en retrait dans le jeu malgré des progrès ces dernières saisons, Massip est l’une des versions les plus proches de ce qu’est Gaëtan Germain. Pour preuve, sur les 4 saisons et demi qu’il a disputées sous les couleurs du club aixois jusqu’ici, l’ancien buteur d’Oloron a inscrit près de 1175 points !

RUGBY. La stat dingue de ce pilier de Provence : Luke Tagi crève l'écran en Pro D2Insuffisant néanmoins pour être conservé par le club provençal, selon les informations de Sud Radio… La raison ? On imagine que Provence Rugby, doté de gros moyens mais qui n’arrive décidément pas à trouver de continuité sur le terrain, voudra marquer un changement drastique avec les saisons précédentes, qui se suivent et se ressemblent. Mais aussi que l’arrivée du Toulonnais Thomas Salles, qui possède le même profil que lui en un peu plus joueur et polyvalent, a également contribué à ce que les Noirs se séparent de leur arrière et buteur. Reste que Massip, qui ne sait pas encore où il rebondira l’an prochain, aurait mérité meilleure sortie. Même si celui dont le dernier match s’est soldé par 22 points inscrits dont 1 essai, ne devrait pas manquer de sollicitations…

VIDÉO. 6 NATIONS. La charge coude en avant de Schoeman sur Dupont aurait-elle dû être sanctionnée ?