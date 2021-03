À la découverte de Florent Massip, premier réunionnais professionnel et meilleur buteur de Pro D2

Homme à tout faire de Provence Rugby, Massip a pourtant connu un parcours escarpé, s'est aguerri en Fédérale 1... Avant de devenir le premier pro de La Réunion.

Hé, vous avez remarqué ? Remarqué comme le mistral est doux en ce moment, du côté d’Aix-en-Provence. Certes, « le temps est bon, le ciel est bleu » ces derniers temps du côté du Sud-Est, mais c’est plutôt de l’air optimiste qui vole au-dessus de Maurice-David que l’on cause ici. Il faut dire que passé le temps de la pérennisation en deuxième division, le club provençal a aujourd’hui trouvé son rythme dans ce championnat relevé qu’est la ProD2, à l’image de sa 10ème place actuelle (malgré 7 défaites lors des 8 derniers matchs). Fabien Cibray mène à bien le projet du club, les nombreux anciens du Top 14 (Ledevedec, Belan, Brousse, Forbes…) tiennent la baraque, quand Charles Mallet et Tyrone Viiga entraînent toute leur formation dans le sillage de leurs charges de buffle. Mieux, les Noirs et Blancs affichent leurs ambitions pour l’avenir avec un gros recrutement d’ores et déjà annoncé : l’an prochain Kévin Bly, Alexandre Flanquart, Enzo Selponi et d’autres arriveront dans le 13 pour tenter d’emmener Provence Rugby vers les sommets du mont ProD2. Surtout, et c’est peut-être là sa meilleure performance sur le marché des transferts, Aix a obtenu voilà un mois la prolongation de son arrière Florent Massip, pourtant convoité par des écuries de Top 14. Son homme à tout faire. On exagère, vous dîtes ? Pas sûr. Au vrai, à 9 journées de la fin, Massip est le meilleur réalisateur du championnat avec 270 points inscrits (en 17 rencontres), soit 15,9 par match ! Aussi, il inscrit en moyenne 61,5% des points de son équipe cette saison, balance des coups de canon depuis les 4 coins du terrain, est toujours titulaire lorsque Aix l’emporte (8 fois sur 8)… tirez-en les conclusions que vous voulez.