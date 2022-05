RUGBY. La stat dingue de ce pilier de Provence : Luke Tagi crève l'écran en Pro D2

Récemment arrivé du côté de Provence Rugby, Luke Tagi s'épanouit du côté de la Pro D2. En témoigne cette statistique totalement dingue...

Parfois, certains joueurs de Top 14 décident de partir du côté de la Pro D2 afin de retrouver du temps de jeu : c'est notamment le cas de Samuel Marques, Théo Belan ou encore Simon Renda (actuellement blessé), qui ont tous crevé l'écran cette saison. Et parmi eux, on compte également le pilier droit de Provence Rugby : Luke Tagi. Arrivé en début de saison après un passage raté du côté du Stade Français, le Fidjien de 24 ans ne cesse d'impressionner en deuxième division. De par sa puissance (1 mètre 87 pour 130 kg), mais surtout pour sa technique individuelle, rare pour un joueur de son poste. Sa spécialité ? Les offloads. Sam Larner, qui analyse de près les performances de nombreux joueurs, s'est attardé sur le cas de Luke Tagi, via son compte Twitter.

En effet, Sam Larner a mis la lumière sur la capacité du Fijdien à faire jouer après contact. Selon lui, c'est d'ailleurs le joueur ayant réussi le plus d'offloads cette saison, juste derrière l'indétrônable Zach Mercer. Plus dingue encore, Luke Tagi a réalisé plus d'offloads, que de simples passes. Tout simplement incroyable, encore plus pour un pilier droit ! Des transmissions dignes des plus grands de notre sport, et qui frôlent parfois la magie ! En témoigne cette passe après contact fabuleuse lors d'un match face à Vannes. Du pur génie.

Just look at this support line! He's 20st. Trying to work out how he gets this offload away is like trying to figure out quantum theory...



5) pic.twitter.com/ni6tC8D0SE — Sam Larner (@SamLStandsUp) May 11, 2022

Toujours selon les chiffres de Sam Larner, Luke Tagi a réussi un ou plusieurs offloads lors de 21 de ses 25 rencontres avec Provence Rugby. Par ailleurs, ce dernier a tenté au moins 9 passes après contact lors de 9 matchs cette saison. Cette capacité folle, à pouvoir jouer debout lui a d'ailleurs ouvert les portes de la sélection nationale ! En effet, celui-ci a connu sa première cap cette année, lors d'une rencontre face à la Géorgie. Des performances qui, si elles se poursuivent dans le temps, pourraient même permettre à Luke Tagi de faire partie du squad fidjien qui disputera la prochaine Coupe du Monde en France. D'autant plus qu'à l'heure actuelle, l'ancien joueur du Stade Français n'a pas toujours resigner du côté de Provence, lui qui arrive en fin de contrat au mois de juin prochain. Une chose est sûre, plusieurs clubs de Top 14 doivent avoir un œil sur ce joueur de seulement 24 ans.

Of the 25 games Tagi has played this year, there have only been four where he hasn't at least attempted an offload. There have been nine where he has attempted nine or more offloads.



2) pic.twitter.com/olflTg0Y2C — Sam Larner (@SamLStandsUp) May 11, 2022

