RUGBY. Presse internationale. Les Bleus n’ont rien pu faire face au “Tournoi parfait” de l’Irlande

L’équipe de France de rugby termine à la deuxième place du Tournoi des 6 Nations 2023, derrière une équipe d’Irlande impressionnante.

C’est un résultat qui résonne tout autour du globe. Ce samedi 18 mars, l’Irlande a récupéré le quatrième Grand Chelem de son histoire et destitue la France de son titre de meilleure équipe du Vieux continent. En Nouvelle-Zélande, le New Zealand Herald évoque même un “Tournoi parfait d’Andy Farrell et ses hommes avant la Coupe du monde de cette année en France.”

Par la suite, le journal du pacifique n’oublie pas la correction que l’Irlande leur avait infligée à domicile, mais est loin d’être amer. Imaginant la fête qui se profile du côté de Dublin, il confie la pensée suivante : “Ce week-end de la Saint-Patrick sera l'un des meilleurs que l'Irlande ait connu depuis des années. Les Irlandais ont remporté le Tournoi des Six Nations et ils vont certainement boire une ou deux Guinness pour fêter l'événement.” Une célébration qui doit être assortie de modération, à n’en pas douter.

Du côté du Rugby Pass, l’addition a été beaucoup plus sévère pour les Verts. Dans ses notes de fin de match, le média anglophone a souligné la prestation de l’Irlande, apathique pendant 60 minutes ce samedi. Il décrit sa pensée ainsi :

Un silence de mort régnait quand l'Aviva Stadium donna le ton d'un début de match étrangement nerveux pour l'Irlande d'Andy Farrell, qui était comme un lapin dans les phares face à l'histoire du Grand Chelem à Dublin. Il ne fait aucun doute que l'événement a atteint l'équipe et c'est une performance qui pourrait bien inquiéter l'entraîneur. Cette équipe n'avait pas l'air d'être la meilleure équipe de rugby au monde.”

RUGBY. “Il y a encore plus de gros poissons à faire frire”, l’Irlande prévient la France et les autres cadors pour le mondial

La France patine un peu contre le Pays de Galles

Pour évoquer les Bleus, Rugby Pass met en avant un objectif atteint, avec une victoire bonifiée, pour une performance à la qualité moins flagrante. Entre autres, le média explique ceci : “Ils n'ont certainement pas fait les choses à leur manière, un début de match poussif à Paris laissant place à une performance plus nuancée dans la capitale française.” En Grande-Bretagne, la BBC souligne le bon visage gallois et la très bonne rentrée de Tomos Williams au Stade de France ainsi : “L'impressionnant demi de mêlée Tomos Williams a déclenché la récupération du Pays de Galles et a obtenu sa récompense avec le troisième essai alors que la renaissance des visiteurs se poursuivait.” L’iconique média britannique évoque également des “espoirs de titres douchés par l’Irlande” au sujet de la France.

En France, L’Équipe parle du début “d’une autre histoire” avec la fin de cette compétition. Pour compléter son propos, elle indique ceci dans son édition papier : “L’équipe de France termine deuxième du Tournoi 2023 avec quelques regrets et pas mal de certitudes. Elle peut désormais se tourner vers la Coupe du monde avec l’ambition démesurée de son potentiel.” Du côté du Midi Olympique, le journal spécialisé évoque une équipe qui s’est faite sérieusement embêter après une performance historique à Twickenham. Néanmoins, l’orgueil français a parlé au fil du match et la victoire a été acquise sans trop de problèmes comme évoqué ici : “Ces Tricolores ont de l’orgueil et ne voulaient pas laisser cette impression mitigée pour leur sortie dans ce Tournoi.”

RESUME. VIDEO. Des essais, des sourires et DU JEU ! Ce France - Pays de Galles régale pour conclure ce 6 Nations