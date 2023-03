RESUME. VIDEO. Des essais, des sourires et DU JEU ! Ce France - Pays de Galles régale pour conclure ce 6 Nations

Au Stade de France, la France affronte le Pays de Galles pour la dernière journée du Tournoi des 6 Nations 2023.

C’est le dernier gros rendez-vous avant la Coupe du monde. Ce samedi 18 mars, la France défie le Pays de Galles à Saint Denis. Dans une rencontre qui s’annonce déséquilibrée au vu des visages montrés par les deux équipes auparavant, les enjeux sont diamétralement opposés. Côté gallois, Warren Gatland cherche encore son groupe et son équipe type pour son retour dans l’Hexagone en septembre prochain. Pour les Français, ce match symbolise l’ultime et mince espoir de victoire dans le Tournoi au détriment de l’Irlande. En parallèle, il s’agit également du dernier match non-amical que disputeront les Bleus avant d’entamer la compétition reine du rugby international.

La France assume son statut

Suivant un hommage vibrant rendu à Federico Martín Aramburú, les deux équipes s’avancent sur le pré. Pour commencer les hostilités, le XV du Poireau démarre fort. En quelques minutes, les hommes rouges montrent plus au Stade de France que depuis le début de la compétition. Volontaires et tranchants, la victoire en Italie semble avoir mobilisé les troupes. À la 7ᵉ minute de jeu, George North ouvre le score en faveur des visiteurs avec un essai. Côté français, la réussite galloise donne des idées. Seulement quelques secondes après le retour au jeu, Romain Ntamack décide de se secouer la mèche et perfore la défense galloise. Bien suivi par Antoine Dupont (qui en doutait ?), l’ouvreur lui adresse une passe après contact splendide. Rapidement, le demi de mêlée vire de bord et envoie un caviar à Damian Penaud pour revenir au score. Il ne fallait pas être en retard devant sa télé ce samedi.

Après 10 minutes enflammées, les débats se calment un peu plus et tournent à l’avantage des Bleus. Le talonneur Ken Owens a beau chercher à dynamiser la partie en jouant rapidement les touches, la défense française verrouille chaque tentative adverse. Alun Wyn Jones quitte la pelouse quelques instants pour un protocole commotion, il reviendra par la suite. Féroces, les hommes de Fabien Galthié avancent. Et cette réussite tient beaucoup à certaines performances individuelles de grande classe. Entre autres, Romain Ntamack réalise une première partie de match de grande qualité. La deuxième sélection consécutive de Jonathan Danty après sa blessure est également remarquée. Le Rochelais inscrit même le second essai des Bleus.

Malgré une possession et une occupation largement en faveur des visiteurs, les Tricolores ne paraissent pas inquiétés. Sans grand doute, les Britanniques réalisent leur meilleur match depuis de nombreux mois. En défense, les Bleus sont exemplaires. Avec 10 joueurs comptant au moins 6 plaquages à la mi-temps, ils excellent même. Mention spéciale à François Cros qui compte 13 plaquages au retour des vestiaires. Il faut aussi mentionner les 6 plaquages réussis de Damian Penaud en 40 minutes, malgré un plaquage manqué. Le Clermontois avait rarement été autant sollicité dans ce secteur durant le Tournoi.

La valse des essais !

Au retour des vestiaires, les Bleus jouent avec les intentions. Toujours moins percutants selon les chiffres, les Bleus restent néanmoins au-dessus de leurs adversaires du jour dans ce qu’ils montrent. Après la franche réussite anglaise, l’étape galloise montre que le jeu mis en place par Fabien Galthié depuis son arrivée en tant que sélectionneur est retrouvé. Dans le doute, pendant quelque temps, les idées sont remises en place. Pour fêter cela, Uini Atonio s’invite à la fête et inscrit un essai pour sa 50ᵉ sélection. Quelques minutes après, c’est Gaël Fickou qui ramène le rugby champagne sur le carré vert. Le centre du Racing 92 se joue de la défense galloise et avance sans grande difficulté dans les 22 mètres adverses. En deux temps, il aplatit dans l’en-but et offre le bonus offensif à la France dès la 49ᵉ minute de jeu.

À la 56ᵉ minute, le Pays de Galles parvient à inscrire un nouvel essai. Malmenés en mêlée par la rentrée anticipée des finisseurs français en première ligne, ils éjectent le ballon rapidement. Bien lancé par Tomos Williams, l’offensive termine ensuite dans la zone de marque par l’intermédiaire du talonneur remplaçant Roberts. Visiblement, ces quelques points leur ouvrent l’appétit et ces derniers enchaînent les séquences dans le camp français. Mais un plaquage offensif de Peato Mauvaka redonne la main au XV de France et lui offre l’opportunité de se dégager. Cette dernière ne sera pas saisie, puisque le lancer en touche du Toulousain ne sera pas droit. Grâce à ça, les visiteurs reviennent dans les 22 mètres français et le demi de mêlée remplaçant Tomos Williams se faufile dans l’en-but. Le banc gallois propose beaucoup de jeu et calme les ardeurs des locaux.

Alors qu’il reste 10 minutes de jeu, Damian Penaud transperce la défense adverse. Malheureusement, il sert Ethan Dumortier sur l’aile, ce dernier est entouré de plusieurs hommes en rouge. En parallèle, le futur Bordelais se fait percuter dans le dos alors qu’il s’était libéré du cuir depuis plusieurs secondes. Cependant, l’arbitre du match Nic Berry ne bronche pas et laisse le jeu se poursuivre. Durant les minutes qui suivent, les locataires de Marcoussis vont mettre leurs invités sous pression. Ils finissent par inscrire un cinquième essai par l’intermédiaire de Damian Penaud. Très prolifique offensivement cet hiver, il confirme son statut d’indéboulonnable chez les hommes de Fabien Galthié. Comme pour nuancer les débats et féliciter une prestation malgré tout convaincante, les Gallois inscrivent un ultime essai juste avant le coup de sifflet. Score final : 41 à 28, avec bonus offensif pour la France.

