RUGBY. Pourquoi annuler la Coupe d'Europe n'est pas une option pour l'EPCR ?

Anthony Lepage, directeur général de l'EPCR, explique qu'une annulation de la Coupe d'Europe n'est pas possible pour une question d’équité sportive et financière.

COUPE D'EUROPE. Et maintenant, c'est quoi la suite après l'avalanche de reports ?Beaucoup de questions restent sans réponse depuis le report de plusieurs matchs de la deuxième journée de Coupe d'Europe. Comment l'EPCR va-t-elle gérer le calendrier ? Quand les matchs pourront-ils avoir lieu ? Faut-il annuler la Champions Cup et la Challenge Cup cette année ? Ou bien réduire le nombre de clubs en lice ? Anthony Lepage, directeur général de l'EPCR, a répondu par la négative via L'Équipe. "Réduire le nombre d’équipes ? Que font les autres clubs pendant ce temps ? Un problème d’équité sportive va se poser avec des clubs qui auront plus de repos que d’autres, ce qui viendrait fausser les championnats domestiques." Problème d’équité sportive mais aussi financière. La Coupe d'Europe rapporte également beaucoup d'argent aux clubs engagés. Outre la billetterie ou les droits télé, il existe aussi des primes, notamment pour les finalistes qui sont versées par l'EPCR. La Champions Cup, c'est également pour beaucoup le niveau qui se rapproche le plus de l'échelon international. "Les Coupes d’Europe apportent une autre expérience aux joueurs qui les fait grandir et les prépare au niveau international. Elles sont indispensables à l’équilibre sportif du rugby de haut niveau, à la performance, elles sont un tremplin indispensable entre les championnats domestiques et le niveau international", avance Anthony Lepage. Annuler la Coupe d'Europe serait non seulement préjudiciable pour les clubs mais aussi pour les joueurs. Même si certains seraient ravis d'avoir ce temps supplémentaire pour se reposer. Coupe du Monde des Clubs, Nations Cup, un nouveau calendrier mondial se préciseAlors que les discussions se poursuivent autour d'un nouveau calendrier mondial, la situation actuelle apporte de l'eau au moulin de la Coupe du monde des clubs. On pourrait très bien imaginer cette compétition remplacer la Coupe d'Europe et se tenir tous les deux ans entre deux Coupes du monde.