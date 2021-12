COUPE D'EUROPE. Et maintenant, c'est quoi la suite après l'avalanche de reports ?

Pas moins de dix matchs de Coupe d'Europe ont été soit annulés, soit reportés en raison de la situation sanitaire. Comment la compétition va pourvoir se terminer ?

COUPE D'EUROPE. 7 rencontres européennes reportées à cause du CovidSept matchs reportés, trois annulés, c'est le bilan de cette deuxième journée de Coupe d'Europe. Une situation qui a fait naître de nombreuses interrogations quant à la suite de la Champions Cup et de la Challenge Cup. Et aussi bien au sein de clubs que les supporters. Quand ces matchs pourront-ils être joués ? Pour rappel, l'EPCR avait indiqué que les reports n'étaient pas possible compte tenu du calendrier. Aussi, plusieurs rencontres avaient dû être annulées. Et un vainqueur avait été désigné sur tapis vert. Une décision qui a notamment profité à Montpellier et à Pau cette semaine. Cependant, les clubs battus pourraient faire appel étant donné que l'organisation a finalement accepté de reporter sept matchs de la deuxième journée en raison des restrictions concernant les voyages entre la France et le Royaume-Uni. Le calendrier est certes bouché, mais il existe néanmoins une solution. Rappelez-vous, la nouvelle formule de la Champions Cup à deux poules de douze équipes prévoit des huitièmes de finale en matchs aller-retour au mois d'avril. Une solution consisterait à réquisitionner le week-end du 8 au 10 avril, prévu pour le match aller, pour jouer ces rencontres reportées. À condition bien évidement que le programme des deux dernières journées prévues en janvier ne soit pas également chamboulé. On aurait donc des 8es de finale à élimination directe du 15 au 17 avril. Si d'aventure la Covid vient encore se mêler des affaires de l'EPCR, on pourrait très bien directement passer aux quarts de finale. Ce qui oblige les clubs ayant perdu leur premier match à glaner le maximum de points. CHAMPIONS CUP. Battus d'entrée, l'UBB, Clermont et Castres sont-ils déjà en danger ?