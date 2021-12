CHAMPIONS CUP. Battus d'entrée, l'UBB, Clermont et Castres sont-ils déjà en danger ?

Clermont, Castres et Bordeaux se sont inclinés à domicile lors de la première journée de Champions Cup. Sont-ils déjà en danger pour la qualification ?

Ulster, Harlequins, et Leicester ont eu raison respectivement de Clermont, Castres et Bordeaux ce week-end. Avec seulement quatre matchs de poules pour se qualifier, la marge n'a jamais semblé aussi étroite pour atteindre les phases finales de Champions Cup cette saison. Et les défaites à domicile des clubs français semblent les mettre dores et déjà en danger. Pour autant, avec des huitièmes de finales, soit deux fois plus de places que les éditions "normales" de Coupe d'Europe, la qualification n'est en fait pas si compliquée à aller chercher que cela. Vos Matchs de Rugby : Toulouse/Wasps, Mont-de-Marsan/Colomiers à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Une formalité

Les classements actuels le confirment d'ailleurs. Virtuellement, Clermont, Castres et Bordeaux sont qualifiés pour les phases finales. Avec 16 places disponibles pour 24 participants, seules les équipes vraiment en deçà ou qui font l'impasse passeront à la trappe. Et l'on pense à des équipes comme Cardiff, Montpellier, Paris ou Northampton qui ont tous les quatre perdu de beaucoup. Le format de l'Euro de football est comparable, dans la mesure où les troisièmes de poule avec trois points seulement (sur neuf possibles) peuvent se qualifier pour le tour suivant. Cela laisse largement de la place aux trois clubs français qui ont perdu à domicile.

Les phases finales se jouent déjà

Ce n'est pas tant la qualification qui importe, mais bel et bien la place que les équipes occuperont pour les phases finales. Contrairement à la saison dernière (où du fait d'annulations en pagaille pour cause de Covid, l'EPCR avait opté pour des tirages au sort pour définir quels clubs recevraient et se déplaceraient à chaque tour), chaque équipe la mieux placée en poule que son adversaire en match à élimination direct, aura l'avantage du terrain. C'est pour cela que les faux pas dès maintenant auront encore plus d'importance en phase finale, mais pas tellement pour se qualifier. Même si la question sur les matchs gagnés sur tapis vert peuvent porter à polémique et trop avantager les équipes victorieuses sans jouer.