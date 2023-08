RUGBY. Pour la Coupe du monde, les Fidji embarquent 8 joueurs du Top 14 !

La liste des Flying Fidjians est tombée à l'aube ce matin, et des visages bien connus du Top 14 y figure ! Le nouveau sélectionneur, Simon Raiwalu, a tout de même surpris son monde.

Botia avec les gros !

C'est désormais officiel, Levani Botia n'évoluera plus au centre de l'attaque des Fidji, du moins pour la Coupe du monde. Le joueur de La Rochelle avait déjà été utilisé comme troisième ligne cette saison, avec son lot de réussite, ce qui semble avoir plu au sélectionneur en place.

Botia n'est pas le seul avant du championnat français, il est suivi de Temo Mayanavanua, le solide deuxième ligne du LOU, ainsi que de Lekima Tagitagivalu qui évolue à Pau en deuxième ou troisième ligne. Les autres joueurs sont en majorité des membres des Fidjians Drua, qui évoluent en Super Rugby et dont la plupart sont jeunes avec peu d'expérience internationale.

Tuisova en leader, Botitu absent

Concernant les trois-quarts, la liste a fait parler, notamment avec deux absents de taille. En effet, le cadre du CO, Vilimoni Botitu est hors de ce groupe, malgré sa polyvalence. Ben Volavola est aussi mis de côté, bien que le joueur du Racing 92 possède 42 sélections et soit un leader de ce groupe. Ces deux profils ont subi les frais de l'ascension du jeune Caleb Muntz, Néo-zélandais de naissance, mais qui semble avoir sécurisé le numéro 10 pour la Coupe du monde.

Josua Tuisova sera donc un des fers de lance de la ligne arrière des noir et blanc, aux côtés des Toulonnais Waisea Nayacalevu et Jiuta Wainiqolo. Nous connaissons également Vinaya Habosi, la bombe du Racing 92, et Sireli Maqala de Bayonne.

Des anciens du Top 14 aussi présent

Parmi cette liste "définitive" de 33 joueurs, nous retrouvons d'anciens visages connus qui ont foulé les pelouses de Top 14. L'ancien pilier de l'UBB et de l'ASM, Peni Ravai sera un atout pour les Flying Fidjians, tout comme son compère Mesake Doge, qui avait joué à Brive trois saisons.

Ensuite, derrière, le fulgurant Semi Radradra sera une fois de plus une attraction lors de cette Coupe du monde, lui qui avait enflammé le stade Chaban-Delmas.

