RUGBY. Les All Blacks perdent un cadre pour le début de la Coupe du monde !

Blessé avec les All Blacks contre l'Australie à Dunedin, Brodie Retallick manquera au moins le match d'ouverture de la Coupe du monde de rugby contre la France.

Blessé lors de la victoire 23-20 des All Blacks samedi contre l'Australie à Dunedin, Brodie Retallick manquera au moins le match d'ouverture de la Coupe du monde de rugby contre le XV de France. Le joueur des Chiefs et Ian Foster ont tous deux confirmé lundi que le ligament croisé postérieur avait été touché contre les Wallabies.



Le vétéran aux 103 sélections a cependant été inclus dans le groupe de 33 joueurs pour le Mondial. Preuve que le staff néo-zélandais compte sur lui. Néanmoins, il pourrait ne pas jouer une bonne partie de la phase de poules. "Cela ne fait que deux ou trois jours qu'il s'est blessé, donc nous réévaluerons le moment venu. Mais nous sommes vraiment confiants".



Le staff médical des All Blacks a évalué la blessure de Retallick et l'a exclu pendant six semaines. Pour rappel, le début de la Coupe du monde est dans un peu moins de cinq semaines. A l'orée de son 3e Mondial, le deuxième ligne a un peu une impression de déjà-vu. En 2019, il avait été touché à l'épaule gauche contre les Springboks juste avant de partir au Japon.



Il n'a pas participé aux trois premiers matchs de la Nouvelle-Zélande avant d'être titulaire contre la Namibie. Il avait ensuite enchaîné en quart contre l'Irlande, en demie face à l'Angleterre puis lors de la petite finale face au Pays de Galles. "J'aurais préféré que ça n'arrive pas mais ça fait partie du jeu. Ce n'est pas idéal mais j'espère que je serai prêt à commencer à courir dans quelques semaines."



Il espère ainsi être disponible pour le deuxième match de poules, au pire le troisième. Pour rappel, les All Blacks affrontent la France en ouverture du Mondial puis la Namibie et l'Italie avant de terminer face à l'Uruguay. Un groupe abordable pour les Néo-Zélandais comme pour les Bleus. Ce premier match de poules sera très important pour le classement final ainsi que pour le quart.



L'équipe des All Blacks compte un total combiné de 1493 sélections. Sam Whitelock, qui participera à sa 4e coupe du monde, le plus joueur le plus inexpérimenté avec 145 apparitions internationales à son actif, tandis que le demi de mêlée Cam Roigard est le plus inexpérimenté avec un seul test joué jusqu'à présent.