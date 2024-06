RUGBY. Pour Eddie Jones, Antoine Dupont n’est pas l’un des 3 meilleurs joueurs du monde

Interrogé sur les joueurs qui l’impressionnaient le plus sur la planète rugby, Eddie Jones n’a pas cité le Français Antoine Dupont dans son top 3.

Actuellement sélectionneur du Japon, Eddie Jones continue d’affuter son œil sur le rugby international. Récemment interrogé par Jim Hamilton, via une interview disponible sur Rugbypass TV, le sélectionneur a livré sa liste des 3 meilleurs joueurs du monde. Le ministre de l’Intérieur Antoine Dupont n’y figure pas.

L’ancien sélectionneur de l’Angleterre évoque en premier lieu le capitaine des All Blacks, Ardie Savea. “Dans la génération actuelle, trois joueurs se distinguent à mes yeux, et Ardie Savea est sans aucun doute l'un d'entre eux. Il est arrivé en tant que flanker après avoir joué à sept et s'est transformé en l'un des troisièmes lignes les plus robustes au monde. N'importe quelle équipe dans le monde aimerait l'avoir”, affirme le coach.

Pour compléter le podium, il évoque aussi Richie Mo’unga, ainsi que l’ancien Toulousain Cheslin Kolbe. En complément, il précise que “son avis est biaisé, car il est sélectionneur du Japon”. En effet, les trois joueurs cités précédemment évoluent tous en Japan league One, sous les yeux de l’Australien.

Absent de son podium, le petit prince du rugby français est pourtant souvent cité parmi les meilleurs joueurs du monde. Bien évidemment, il n’y a aucun mal à exclure le Toulousain de sa vision. La remarque est à prendre avec humour et cette discussion cache un second niveau de lecture qui prête à sourire.

Dupont et son plus grand fan

À ses côtés, Eddie Jones observe Jim Hamilton. Ancien international écossais, il a évolué plusieurs années sous les couleurs des Saracens, avec qui il a notamment remporté la Champions Cup en 2016 et 2017. Or, l’ancien deuxième ligne est connu pour être un fervent amateur d’Antoine Dupont.

Après la finale de Champions Cup remportée par le Stade Toulousain face au Leinster au printemps, il avait même affirmé que l’ancien Castrais était “le meilleur joueur de rugby de l’histoire”. Pour lui, “personne n’a plus d’influence sur un match” qu’Antoine Dupont.

Voyant que son intervenant, Eddie Jones, ne le place même pas dans son top 3, le parallèle est cocasse et montre la futilité d'un tel classement. Pour cause, le rugby reste un sport collectif où la plupart des postes sont incomparables entre eux et tous les noms cités par Eddie Jones figurent parmi les meilleurs joueurs dans le monde.

