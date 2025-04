Stade Rochelais. Touché, pas coulé, mais quand même forfait : Boudehent au repos forcé

Blessé au sternum, Paul Boudehent est contraint au repos forcé. Il manquera le huitième de finale de Champions Cup contre le Munster, et probablement le quart en cas de qualification.

Coup dur pour le Stade Rochelais avant le huitième de finale face au Munster. Paul Boudehent ne sera pas de la partie ce week-end, et son absence pourrait même s’étirer sur un bon moment. Touché au sternum (entorse ? fracture ?), le troisième ligne international est à l’arrêt. Et ce alors que les Maritimes ont justement besoin de leurs meilleurs éléments.

Boudehent au repos

Ronan O’Gara l’a confirmé en conférence de presse ce mercredi via le Midi Olympique : « Paul a mal au dos. Il n’est pas disponible. » Présent face à Castres en Top 14 mais sorti prématurément, Boudehent doit observer au moins dix jours de repos supplémentaires d'après L'Équipe.

CHAMPIONS CUP. Saison en danger : La Rochelle joue son avenir face au MunsterAutrement dit, même en cas de qualification de La Rochelle pour les quarts de finale de Champions Cup, il ne sera pas rétabli à temps pour y participer le week-end suivant.

Une mauvaise nouvelle pour le staff rochelais, tant Boudehent incarne un profil précieux : gros plaqueur, toujours dans l'avancée, solide en touche… un troisième ligne de combat, taillé pour ce genre de rendez-vous européens.

Alldritt présent, pas Danty

Et malheureusement, il n’est pas le seul à manquer à l’appel. Jonathan Danty ne sera pas sur la feuille de match. La Rochelle pourra néanmoins compter sur Tawera Kerr-Barlow, de retour à la mêlée, et Jack Nowell, apte à reprendre, et Grégory Alldritt.

Vos Matchs de Rugby Toulouse/Sale, UBB/Ulster et La Rochelle/Munster à quelle heure et sur quelle chaîne ?Reste que l’absence de Boudehent tombe mal. Ce genre de match couperet face à une équipe du Munster accrocheuse dans les zones de ruck, c’est typiquement un terrain où le Rochelais brille. Il faudra faire sans, et espérer qu’il soit rapidement rétabli pour la suite de la saison.

Dans l’immédiat, le clan maritime on doit désormais, et plus que jamais, retrouver le chemin de la victoire. Dire qu'il y a urgence est un euphémisme. Les Rochelais n'ayant plus remporté un match toutes compétitions confondues depuis début janvier.