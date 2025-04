CHAMPIONS CUP. Saison en danger : La Rochelle joue son avenir face au Munster

En chute libre, le Stade Rochelais est méconnaissable. Pourtant, une lueur d’espoir subsiste : la Champions Cup, où les Maritimes espèrent retrouver leur niveau. Et si le déclic venait d’Europe ?

Il n’y a pas si longtemps, La Rochelle était la référence en Europe. Double championne continentale en titre, finaliste du Top 14 en 2023, la formation maritime marchait sur l’eau. Mais depuis les fêtes, le navire tangue sévèrement.

Avec une seule victoire en dix matchs, les Jaune et Noir ont sombré en Top 14, pointant désormais à une inquiétante 10e place. Le retour des cadres n’a pas suffi, les discours de Ronan O’Gara ne passent plus, et même le public de Marcel-Deflandre a du mal à y croire.

Mais samedi, un autre parfum soufflera sur le port. Celui de la Champions Cup. Et le timing n’aurait pas pu être meilleur.

TOP4. Trois internationaux blessés, le LOU vacille physiquement à l’approche des phases finales

Le Munster, l'opportunité rêvée ?

Ce huitième de finale face au Munster pourrait bien marquer un tournant. Non seulement parce qu’il s’agit d’un match couperet, mais aussi parce que c’est souvent en Europe que le Stade Rochelais a su se révéler, se transcender.

L’adversaire, s’il reste redoutable sur le papier, est loin d’être intouchable. Le Munster version 2025 n’est pas celui qui écrasait le rugby celte. Cinquièmes de l'United Rugby Championship, les Irlandais se cherchent eux aussi. Une aubaine pour les Rochelais, qui pourraient retrouver leurs standards dans une compétition qu’ils connaissent mieux que personne.

TRANSFERT. 6 Tournois et 2 Coupes du monde, cet international écossais fait tourner les têtes des clubs français

Talès : "On ne peut que fermer notre gueule"

Dans le vestiaire, les discours se recentrent sur l’essentiel. L’humilité. La cohésion. Et l’urgence. Rémi Talès, bras droit d’O’Gara, ne cache rien de l’état d’esprit, dans les colonnes du Midi Olympique : « On ne peut pas clamer haut et fort qu’on est favoris. On ne peut que fermer notre gueule, bosser, et préparer cette réception du Munster du mieux possible. »

Uini Atonio, lui, refuse d’abandonner le navire. De retour du Tournoi des Six Nations, le pilier international a repris le combat sans prendre de vacances. « Je sais que ça va changer. Dès qu’on aura ce déclic… On va tous se donner à 100 %. »

Un effet domino possible ?

En cas de victoire, La Rochelle ferait coup double. D’abord, le club et les joueurs retrouveraient un peu de confiance. Mais ils enclencheraient aussi une nouvelle dynamique, qui lancerait leur fin de saison. Car il ne faut pas l’oublier : malgré l’enchaînement de désillusions, les Rochelais ne sont qu’à quatre points du Top 6 en championnat. Rien n’est encore perdu.

Un quart de finale européen redonnerait du crédit à un staff en difficulté, raviverait la flamme dans le vestiaire, et pourrait repositionner le club comme un outsider pour les phases finales.

Et dans le cas contraire ? La Rochelle risquerait de s’enfoncer encore un peu plus dans la crise. Mais attention, une saison peut basculer sur un match. Parce qu’un club comme celui-là n’est jamais aussi dangereux que lorsqu’il est dos au mur.