TRANSFERT. 6 Tournois et 2 Coupes du monde, cet international écossais fait tourner les têtes des clubs français

Le centre écossais Chris Harris séduit les recruteurs de l’Hexagone : de Perpignan au Racing 92, tout le monde veut s'offrir sa puissance.

Chris Harris, 34 ans, est peut-être sur le point d’écrire une nouvelle page de sa carrière… en France. Le centre international écossais, cadre de Gloucester et figure des Lions britanniques, arrive en fin de contrat en juin. Et à en croire les bruits de couloir de RugbyPass, les clubs français sont déjà sur le coup.

Un profil complet

Puissant (104 kg) et expérimenté (47 sélections), Harris est loin d’être sur la pente descendante. Il l’a encore prouvé samedi dernier en martyrisant la défense de Bristol dans un match décisif en Premiership (victoire 53-28). Depuis le début de saison, le numéro 13 des Cherries rayonne par sa capacité à faire jouer derrière lui et sa défense. Le genre de profil rare que les clubs du Top 14 adorent.

Provence, Perpignan, Racing… les pistes s’activent

Parmi les plus intéressés, on retrouve Provence Rugby, qui prépare déjà activement son effectif en cas d’accession dans l’élite. À la recherche de joueurs d’impact et d’expérience, le club aixois a coché son nom. Même son de cloche du côté de Perpignan, qui anticipe tous les scénarios alors que la lutte pour le maintien bat son plein.

Plus surprenant : le Racing 92 aurait aussi pris la température. Joseph Manu, leur star néo-zélandaise annoncée pour 2025, glisse à l’arrière comme pressenti, il faudra densifier le poste de centre. Harris, avec son vécu au plus haut niveau, coche toutes les cases pour occuper le poste. Il viendrait faire le nombre après le départ à la retraite d’Henry Chavancy. Mais avec la concurrence de Fickou, Tuisova et Sam James, rien n’assure que l’Écossais soit un titulaire en puissance dans cet effectif.

Une dernière danse en France ?

Harris, qui dispute actuellement sa sixième saison avec Gloucester (plus de 100 matchs), n’a pas encore tranché. Les discussions pour une prolongation sont ouvertes, même si l’arrivée de Will Joseph (Harlequins) pour la saison prochaine laisse entendre que le club anglais prépare l’après-Harris.

Autre élément à surveiller : la Challenge Cup. Gloucester se déplace ce week-end à Montpellier, l’occasion pour les observateurs français de suivre le joueur de près. Une bonne prestation face à une équipe du Top 14 pourrait définitivement faire basculer son avenir vers l’Hexagone.

Professionnel depuis seulement ses 24 ans, Harris est un modèle de constance et de progression. Passé par Newcastle avant de s’imposer à Gloucester, il a aussi connu les sommets internationaux avec le XV du Chardon et les Lions britanniques lors de la tournée 2021 en Afrique du Sud. À 34 ans, il n’a pas dit son dernier mot. Et le rugby français pourrait bien en profiter.