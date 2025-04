CHAMPIONS CUP. 8 absents, 4 titulaires incertains : l’UBB en mode survie face à l'Ulster

Entre blessures et vacances forcées, l’Union Bordeaux-Bègles devra composer avec de nombreux absents pour recevoir l’Ulster dimanche en huitième de finale de Champions Cup.

Un paquet d’avants décimé

Le défi irlandais prend soudainement une allure plus compliquée que prévu pour l’UBB. Ugo Boniface, touché aux ischios face au Racing 92, est forfait tout comme Jonny Gray, blessé et indisponible pour plusieurs semaines encore. L’absence de l’Écossais s’éternise. En troisième ligne, la participation de Temo Matiu est très compromise par une épaule douloureuse.

Le talonneur Connor Sa n’est pas non plus assuré d’être de la partie. Cette dernière information n'est pas anodine. L’UBB a sombré en touche sur la pelouse du Racing (8 lancers perdus) et Romain Laterrade a été le symbole de ce naufrage. Connor Sa, bien meilleur lanceur, devait reprendre sa place au plus vite pour apporter de la stabilité à l’alignement. Seule éclaircie devant : le retour attendu de Matis Perchaud après quatre mois sans jouer.

Afin d'améliorer sa touche, l'UBB aurait trouvé son nouveau talonneur: pic.twitter.com/0HjR1JNek0 March 31, 2025

Arrière-garde sous pression

La ligne arrière girondine n’est pas épargnée par les pépins. Arthur Retière soigne une luxation à l’épaule contractée face au Racing et Nicolas Depoortere est toujours absent après sa blessure à la cheville contre Toulouse. Il ne reprendra la compétition que dans un mois.

À cela s’ajoute l’absence notable de Louis Bielle-Biarrey, parti en vacances après une saison intense marquée par 26 essais en 21 matchs. Le troisième ligne Marko Gazzotti a, lui aussi, droit à une semaine de pause. C’est le choix du staff d’étaler la récupération des joueurs « pour s’éviter un nouveau doublon », selon Yannick Bru dans le podcast Les Ubbistes.

Louis Bielle-Biarrey devient le 2e joueur français à être élu Joueur du Tournoi 👏 #SixNationsRugby pic.twitter.com/VnjbFPThgS — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) April 1, 2025

Incertitude autour de Jalibert

Le flou demeure autour de Matthieu Jalibert, ménagé toute la semaine à cause d’une béquille reçue dimanche dernier. Sa présence sur la pelouse dimanche est encore incertaine, même si le staff espère récupérer son ouvreur international pour assurer un minimum de continuité dans son animation offensive. Sans Jalibert, la mission bordelaise deviendrait nettement plus délicate.

La maestro Jalibert nous a gratifié d'une relance hallucinante en fin de match mais malheureusement ça n'a pas suffi...#R92UBB pic.twitter.com/iGdrxjX7ET — catourneovale (@catourneovale) March 30, 2025

D’autant que son remplaçant, Joey Carbery, peine à s’imposer en Gironde. L’Irlandais met du temps à s’adapter au système de jeu de Noël McNamara et semble parfois perdu dans les combinaisons. Résultat, la différence est flagrante dans l’animation dès que Matthieu Jalibert manque à l’appel. Le troisième ouvreur Matéo Garcia sera lui occupé par le Tournoi de Singapour avec l’équipe de France de rugby à 7.

Gare à l’excès de confiance

Face à une équipe d’Ulster certes largement battue par l’UBB en phase de poules (40-19 à Belfast), les Girondins ne devront pas tomber dans le piège de la facilité. Les Irlandais, en confiance après plusieurs victoires consécutives en URC, débarqueront à Chaban avec l’idée de profiter pleinement des absences côté UBB pour réaliser l’exploit. Aux hommes de Yannick Bru de prouver qu’ils possèdent suffisamment de ressources pour continuer à rêver d’Europe.