CHAMPIONS CUP. Obstacle anglais, piège italien, menace irlandaise : l’Europe de tous les dangers

Six clubs français s’apprêtent à jouer gros en huitièmes de finale de Champions Cup. Tour d’horizon des principaux dangers qui attendent Toulouse, Clermont, Toulon, Castres, La Rochelle et l’UBB.

Northampton – Clermont : les Saints revanchards

L'ASM est la seule équipe française à évoluer à l’extérieur pour ces huitièmes, et la mission ne sera pas simple face à Northampton. Les Saints, champions d’Angleterre en titre, vivent pourtant une saison délicate en championnat (8es sur 10), avec notamment trois défaites consécutives. Mais attention à leur jeu offensif porté par la charnière internationale Mitchell-Smith et surtout par Henry Pollock, véritable révélation anglaise. Clermont devra absolument limiter l’impact physique du jeune troisième ligne, monstrueux au grattage et explosif ballon en main.

Toulon – Saracens : une drôle d’impasse

Les Saracens débarquent à Mayol sans leurs stars. Maro Itoje, Jamie George ou Ben Earl resteront en Angleterre, la priorité étant donnée à la Premiership. Une décision surprenante, mais bienvenue pour le RCT, invaincu à domicile cette saison. Attention toutefois à ne pas tomber dans le piège de la facilité, car les Saracens version « bis » n’auront rien à perdre.

Castres – Benetton : Trévise a faim

Historiques en phase de poules, les Italiens du Benetton veulent marquer encore plus les esprits face à Castres. Portée par une vague d’internationaux italiens et argentins, cette équipe est loin de l’image d’autrefois. Menoncello, Lamaro, Brex et Fekitoa sont autant de talents capables de renverser un CO pourtant solide à Pierre-Fabre. Une rencontre physique et indécise à prévoir, loin d’être gagnée d’avance pour Castres. Certainement l’affiche la plus équilibrée sur le papier.

La Rochelle – Munster : les Irlandais en embuscade

La Rochelle est en crise, et le Munster ne vient pas à Deflandre pour faire de cadeau. Cinquièmes en URC, les Irlandais arrivent gonflés à bloc après avoir battu le Connacht. Attention notamment à l’ouvreur Jack Crowley et à l’expérience du vétéran Tadhg Beirne, capables à eux seuls de dynamiter une équipe rochelaise en manque cruel de confiance. Le club mythique de Ronan O’Gara voudra jouer un mauvais tour à son ancien ouvreur.

Bordeaux – Ulster : un air de déjà-vu

L’Ulster, balayé par l’UBB à Belfast en phase de poules (19-40), espère prendre sa revanche. Mais la tâche s’annonce compliquée en Gironde. Attention tout de même aux individualités nord-irlandaises comme Jacob Stockdale, Michael Lowry ou encore Tom O’Toole, capables de faire des différences. En pleine confiance après trois victoires en URC, les Ulstermen arrivent à Bordeaux avec l’idée de créer l’exploit. Car soyons bien d’accord, ce serait une sacrée surprise si les Irlandais l’emportaient, eux qui n’ont obtenu qu’un seul succès en poule.

Toulouse – Sale : les requins ont les dents longues

Le tenant du titre toulousain devra se méfier des Sharks. Solide en Premiership, Sale pourra compter sur ses cadres, notamment Luke Cowan-Dickie, Tom Curry ou encore l’ouvreur George Ford. « Toulouse est la meilleure équipe du monde », estime Alex Sanderson, l’entraîneur de Sale, pour RugbyPass. Un match loin d'être simple pour les Rouge et Noir, surtout sans Antoine Dupont.

Le programme de ce week-end européen est dense pour les clubs du Top 14, qui devront être à leur meilleur niveau. Les Français peuvent aller chercher un cinquième titre européen consécutif.