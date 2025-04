CHAMPIONS CUP. Jaminet titulaire, Serin sur le banc : la compo probable du RCT face aux Saracens

La composition du RCT devrait envoyer du bois pour le 8ème de finale face aux Saracens. Mais une grosse surprise se préparerait à la mêlée…

Avec quelle équipe le RCT va-t-il disputer son 8ème de finale de Champions Cup à la piaule ? Si les Saracens s’échappent à la vue des clubs français sur le chemin en phases finales, Toulon, lui, va aborder ce match avec beaucoup de sérieux.

D’ailleurs, il ne vous à certainement pas échappé que le week-end passé, des éléments majeurs et très utilisés comme Ribbans, Fainga’anuku ou Sinzelle avaient été laissé au repos.

Serin sur le banc

Après 3 week-ends de repos sur le dernier mois, les fers de lance toulonnais devraient donc arriver frais pour ces phases finales de la plus grande compétition de clubs. Chacun reprendra ainsi sa place dès le coup d’envoi, tandis qu’une grosse ossature de l’équipe qui a failli gagner à Castres conservera la sienne.

D’après le Midi Olympique, Pierre Mignoni devrait favoriser la continuité. Ainsi, sur les ailes, Jiuta Wainiqolo - auteur d’un doublé à Castres - et Gabin Villière devraient, a priori, avoir la priorité sur la flèche Gaël Dréan.

Dans le même sens, et c’est probablement le choix le plus surprenant de cette composition probable, Ben White devrait débuter à la place de Baptiste Serin. Et ce afin de profiter de la bonne forme de l’Écossais, avance le Midol.

Ailleurs, le pilier anglais Kyle Sinckler, revenu le week-end dernier de sa blessure au bras, devrait cette fois être titulaire, tout comme Paolo Garbisi à l’ouverture.

Enfin, à l’arrière, Melvyn Jaminet devrait bien être aligné par Mignoni, à la faveur de sa forme depuis son retour, de la longueur unique de son jeu au pied et de sa qualité de but exceptionnelle. Voilà ce que laissait entendre la première mise en place de la semaine du côté de la cité varoise.