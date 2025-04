TOP14. L'énorme risque pris par le Stade Toulousain après la blessure de Dupont

Face à l’absence prolongée d’Antoine Dupont, les dirigeants toulousains ont choisi de ne pas engager de joker médical. Un pari osé qui pourrait coûter cher.

La décision surprenante des dirigeants

Le Stade Toulousain avait jusqu’au 6 avril pour recruter un joker médical suite à la grave blessure de son capitaine Antoine Dupont. Victime d’une rupture des ligaments croisés, le numéro 9 toulousain est hors-jeu pour de longs mois.

Selon les informations du Midi Olympique, malgré l’urgence de la situation, la direction stadiste a pris une décision radicale : ne recruter personne. Une décision à la fois surprenante, risquée, mais qui s’inscrit dans la logique du club de s’appuyer sur sa formation.

Confiance à Paul Graou et aux jeunes

Cette décision signifie clairement une chose : Paul Graou aura les clés du camion jusqu'à la fin de saison. L’ancien agenais, qui a déjà assuré l’intérim avec succès durant les doublons, portera donc une énorme responsabilité sur ses épaules. S’il nous a habitué à répondre présent lorsque Mola avait besoin de lui, on ne sait pas s’il présente autant de garanties dans les grands matchs.

Le demi de mêlée toulousain n’a pas encore été titularisé en Champions Cup cette saison, et va se retrouver dans le grand bain ce dimanche face à Sale. De plus, il n’a jamais été titulaire lors d’un match de phases finales en carrière. Seule petite exception : la demi-finale de Champions Cup face au Leinster en 2023, où Graou entre prématurément et dispute 66 minutes. Ce jour-là, il n’aura pas été à la hauteur de l’évènement, souvent mis en difficulté par les avants irlandais.

« J'ai gambergé pendant un moment après ma prestation. Il y a eu deux ou trois situations que je regrette. Face au Leinster, j'ai plus appris en un match qu'en trois saisons », confiera-t-il au Midi Olympique quelques semaines après le match.

Alors est-ce qu’une fois de plus, le costume sera trop grand pour le gamin d’Auch ? Impossible à dire pour le moment. Ce qui est certain, c’est que le remplaçant d’Antoine Dupont a grandi depuis ce match et emmagasiné beaucoup d’expérience. Trois titres plus tard (1 Champions Cup, 2 Brennus), il est temps de montrer qu’il n’est plus le même joueur.

En soutien, Toulouse compte aussi sur Naoto Saito, international japonais arrivé récemment, ainsi que sur les jeunes Simon Daroque et Nathan Llaveria, que le staff souhaite responsabiliser.

Capuozzo, joker de luxe à la mêlée

Dans cette équation risquée, la polyvalence d’Ange Capuozzo pourrait être déterminante. L’Italien, capable d’évoluer à l’arrière, à l’aile, mais aussi à la mêlée, a prouvé contre Pau qu’il pouvait rendre des services à ce poste. Un atout précieux mais qui ne masque pas totalement le vide laissé par l’absence du meilleur joueur du monde.

Un risque trop audacieux ?

Le choix de ne pas recruter traduit une certaine confiance dans les joueurs présents, mais il est aussi une prise de risque importante. En cas de nouvelle blessure à la mêlée, Toulouse pourrait rapidement se retrouver dans une situation critique. Si le pari est gagnant, le club en sortira renforcé pour l’avenir, avec des jeunes qui auront monté en compétence. Mais s’il échoue, les dirigeants devront assumer pleinement leur décision, qui pourrait coûter très cher.