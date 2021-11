Rugby. Portugal. Vainqueur du Canada 20 à 17, les ''Loups'' ne font plus rire personne

Le Portugal poursuit sa marche suite à une victoire prometteuse acquise contre le Canada. Après leur deuxième place lors du dernier Tournoi des 6 Nations B, les ''Loups'' continuent d'impressionner.

Ce samedi, le Portugal recevait le Canada à Lisbonne. Une rencontre importante pour les ''Loups'' (surnom de l'équipe nationale) qui voulaient confirmer les belles promesses entrevues ces derniers mois. Face à eux un adversaire en plein doute, puisque le Canada marque le pas depuis quelque temps. Les Canucks sont à la recherche de leur lustre d'antan et vont même pour la première fois de leur histoire, manquer la prochaine Coupe du Monde, éliminés par le Chili en éliminatoires. Dans la capitale portugaise, ce sont les locaux qui ont le mieux démarré la rencontre, menant 10 à 5 aux citrons grâce à un essai d'Appleton dès la 4ème minute, transformé par Sousa Guedes qui a en plus de cela, converti une pénalité. Les Canadiens de leur côte ont réagi avec une réalisation du pilier Cole Keith.

Le Portugal de Lagisquet affiche ses ambitions en vue de la Coupe du monde 2023

Au retour des citrons, les Portugais continuaient leur marche en avant. À 15-5 à douze minutes du terme, on pensait la messe dite. Mais c'était sans compter sur l'abnégation canadienne qui par deux essais, prenait l'avantage (15-17). Il fallut attendre les dernières minutes et un essai de Cardoso Pinto pour voir le Portugal s'imposait. Un succès symbolique qui démontre le renouveau du Portugal. Car après quelques années ternes, ''Os Lobos'' ont retrouvé un niveau plus qu'intéressant depuis leur remontée au sein du Rugby Europe Championship (Tournoi des 6 Nations B) en 2020. Sous la houlette de Patrice Lagisquet, les Rouge et Vert ont terminé à la deuxième place du dernier Tournoi des 6 Nations B derrière l'intouchable Géorgie. 3 victoires pour seulement 2 défaites dont une cruelle à domicile contre la Roumanie et une honorable face aux Géorgiens (16-29). Ajoutez à cela des joueurs habitués du Top 14 (Samuel Marques, Mike Tadjer, Geoffrey Moïse) et vous obtenez une équipe plus que jamais compétitive qui a fait de la Coupe du Monde 2023, une de ses ambitions. Le prochain affrontement face au Japon, un des adversaires les plus prestigieux rencontré par le Portugal au cours de ces dernières années, devraient permettre à la sélection lusitanienne de se jauger face à une nation du Tier 1.

En revanche, rien ne va plus pour le Canada. Le rugby à XV traverse une grosse crise au pays et les Canucks ne semblent pas en mesure d'endiguer cette spirale négative. Leur prochain match face à la Belgique, tout juste reléguée en Rugby Europe Trophy (3ème division) doit leur permettre de remettre la marche en avant. Une défaite serait dès lors catastrophique.

