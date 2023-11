RUGBY. Plein d'humilité, Antoine Dupont a-t-il ce qu'il faut pour gagner sa place aux JO ?

Le capitaine du XV de France Antoine Dupont s'est lancé un défi de taille : participer aux Jeux olympiques de Paris 2024. Sa place n'est pas assurée, mais il en a les capacités.

RUGBY. Antoine Dupont avec France 7, ''le bon moment pour donner leur chance'' aux autres 9 selon CrosLe capitaine du XV de France Antoine Dupont va rejoindre l'équipe de France à 7 avec l'espoir de participer aux Jeux olympiques de Paris 2024. Si la FFR a confirmé l'information, une annonce en grande pompe était prévue en début de semaine prochaine. Ce vendredi, Sud Ouest nous apprend que l'événement avec France Télévisions, diffuseur des JO, n'aura pas lieu. Non, le Toulousain n'est pas revenu sur sa décision. Il va bien manquer le Tournoi des 6 Nations 2024 pour s'entraîner avec France 7 et participer à au moins deux étapes du circuit mondial. Et c'est justement parce que rien ne garantit sa place aux Jeux, qu'il a préféré faire profil bas. Le président de la FFR Florian Grill a confirmé l'information :

Après réflexion, Antoine veut aborder l’aventure avec humilité, comme un autre joueur, sans que l’on braque les projecteurs sur lui, et je trouve ça très bien, très rugby.

Bien qu'au-dessus de la moyenne aussi bien physiquement qu'un peu de vue stratégique, Dupont va avoir du pain sur planche. Il va devoir aller chercher sa place face à des joueurs sous contrat qui s'entraînent toute l'année, se connaissent par coeur et rêvent des Jeux tout comme lui. Une équipe qui a terminé à la quatrième place des World Series l'an passé après avoir atteint les demi-finales à six reprises en onze tournois. Pas de pont d'or pour le meilleur joueur du monde 2021.

Ancien international à 7, Jean-Pascal Barraque prévient : tout le monde est dangereux et un mec lambda peut très bien mystifier la star du XV s'il n'est pas bien préparé et s'il n'est pas placé correctement sur le pré. Pour le très sérieux RugbyWorld "le palmarès des superstars du XV s’essayant au rugby à sept est pour le moins mitigé, mais le capitaine français Antoine Dupont possède les compétences nécessaires pour faire exception à la règle et faire sensation aux Jeux olympiques."

Dupont va débarquer à 7 non seulement avec beaucoup d'humilité, mais aussi de volonté et d'envie de réussir après l'échec de la Coupe du monde 2023. Fera-t-il mieux que Sonny Bill Williams ? L'ancien All Black a été l'un des meilleurs joueurs à XV de l'histoire, et sa capacité à faire vivre le cuir était sublime. Mais il n'a pas été aussi bon qu'on pouvait l'espérer à 7. Quant à Bryan Habana, il était rapide mais pas suffisamment pour faire autant la différence qu'à XV, estime Tom Mitchell, médaillé d'argent aux JO de 2016.

La diversité des compétences requises pour jouer à sept, et tout ce qu'il faut faire pour que toutes ces compétences soient à un niveau élevé, peut être rédhibitoire pour certaines personnes.

L'Anglais se veut cependant confiant quant à la capacité de Dupont à prendre le pli. "Ce n’est pas un neuf qui craint le défi physique, c’est un gars incroyablement fort et puissant. Donc dans la zone de contact, qui est une partie importante du 7, il n'aura aucun problème." Le Toulousain est aussi un joueur complet, avec une très bonne passe longue et précise, qui possède également la capacité d'enchaîner les efforts pendant de longues minutes. Pour l'ancien septiste et quinziste Ryan Kankowski, le Toulousain pourrait néanmoins être surpris par le niveau de forme physique exigé pour jouer à 7.

Tout le monde pense que le 7 en dessous du rugby à 15, mais ce n'est pas le cas, c'est le rugby le plus dur que j'ai jamais fait. J'ai perdu huit ou neuf kilos en six semaines lorsque je suis passé de 15 à 7 avant ces Jeux olympiques.

Pour Kankowski, Mitchell et son ancien coéquipier Marcus Watson, Antoine Dupont a ce qu'il faut pour faire la transition et s'inviter aux Jeux olympiques. Bien évidemment, le sélectionneur français Jérôme Daret devra faire un choix. Et l'équipe passera avant l'individu. Si le Toulousain apporte quelque chose au groupe, il aura sa place aux JO. À condition bien évidemment de prouver sa valeur à l'entraînement et lors de plusieurs tournois. Dès lors, sa place sera légitime.