RUGBY. Pisté par Galthié, Emmanuel Meafou va devoir patienter pour jouer avec le 15 de France

Le deuxième ligne du Stade Toulousain Emmanuel Meafou ne sera finalement pas éligible pour le Tournoi des 6 Nations et la Coupe du monde 2023.

TOURNOI DES 6 NATIONS. Comment Emmanuel Meafou (Toulouse) pourrait être utilisé par le 15 de France ?Il était l'une des grosses cotes de la liste de Fabien Galthié pour le Tournoi des 6 Nations voire la Coupe du monde. Finalement, Emmanuel Meafou devrait ne jouer ni l'un ni l'autre. Le problème ne concernerait pas son passeport français, qu'il espère obtenir dans un futur proche. Mais son éligibilité à jouer pour le 15 de France. En effet, le règlement de World Rugby stipule que pour être sélectionnable, un joueur doit résider soixante mois (5 ans) consécutivement dans le pays qu'il souhaite représenter. Cela s'applique aux internationaux qui souhaitent changer de nation. Mais aussi à ceux qui, comme Meafou, n'ont jamais évolué au niveau international. Et dans le cas de l'Australien, né en Nouvelle-Zélande de parents samoans, le calcul est simple. Arrivé en décembre 2018 en France, il ne pourra porter le maillot de l'équipe de France qu'en décembre 2023. Soit quelques semaines seulement après la fin du Mondial qu'il espérait tant jouer.

Le 2ème ligne de Toulouse Emmanuel Meafou, d'origine Australienne, ne pourra pas jouer le tournoi des 6 Nations et la Coupe Du Monde avec le XV de France.

Il devra donc patienter jusqu'au 6 Nations 2024 pour défendre les couleurs de la France. Âgé de 24 ans, il pourrait aussi postuler pour la Coupe du monde 2027 qui se jouera en Australie. Ce serait pour lui une belle histoire. On sait que Fabien Galthié et son staff le surveille de près. Le deuxième ligne réalise une excellente saison avec le Stade Toulousain. On peut imaginer que ce n'est que partie remise pour lui comme pour l'encadrement des Bleus. Nul doute qu'il va encore progresser et qu'il sera encore meilleur à l'avenir.