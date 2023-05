RUGBY. Personne n'en parle, mais un club de Top 14 ne rentre toujours pas dans le quota de JIFF

Si ces dernières semaines, le RCT a fait parler de lui concernant sa moyenne de JIFF, un autre club de Top 14 n’est, pour l’heure, pas dans les clous.

TOP 14. Toulon, Montpellier… Qui a perdu ''gros'' ce week-end ?Champion de France en titre, Montpellier vit une saison plus que moyenne. Rapidement éliminé de la Champions Cup (malgré une prestation excellente face à Exeter), le MHR est encore plus à la peine en Top 14. Pour preuve, les coéquipiers de Paul Willemse sont actuellement 9èmes, à une journée de la fin. Hors de la course des phases finales depuis belle lurette, Montpellier peut en revanche encore espérer une 8ème place miraculeuse, synonyme de qualification en Champions Cup. Mais pour cela, les Héraultais devront s’imposer à Pau (qui joue sa survie dans l’élite), tout en espérant une défaite de Bayonne ou de Toulon (voire des deux). Autant vous dire que les chances de voir le MHR en Champions Cup la saison prochaine sont minces. Surtout que face à la Section Paloise, les hommes de PSA devront faire face à un autre problème : celui du nombre de JIFF. À l’instar de Toulon il y a quelques semaines (qui a depuis réglé le souci), Montpellier est actuellement en dessous de la moyenne de 16 JIFF (joueurs issus de la formation française) par match imposé par la LNR (15,8). En effet, et après 25 journées de championnat, le champion de France en titre n’a aligné que 395 JIFF, pour 400 demandés. Autrement dit, et pour ne pas recevoir une sanction (moins 6 points au classement pour la saison prochaine), le MHR devra jouer avec 21 JIFF sur 23.

RUGBY. TOP 14. Toulouse en tête du classement des JIFF, Toulon et Montpellier sont justes ! Un risque qui n’en vaut pas la peine

Depuis l’instauration d’une moyenne de JIFF en Top 14, aucune équipe n’a pas respecté la moyenne demandée par la ligue. En revanche, certaines situations ont déjà fait hésiter des clubs à ne pas prendre en compte cette restriction, afin de remplir leurs objectifs. Un cas de figure qui ne devrait pas se reproduire à Montpellier. Car à l’inverse du RCT la saison dernière par exemple, le MHR peut espérer, au mieux, une qualification en Champions Cup. Et encore, il faudrait des résultats favorables sur les autres terrains pour que cela se produise. Autrement dit, il serait (très) étonnant de voir le MHR aligné moins de 21 JIFF au stade du Hameau dimanche soir. Pour rappel, le maximum de JIFF qu’a aligné Montpellier cette saison est de 19 : c’était lors de la 6eme journée du championnat, face à Castres (défaite 26-13). L’occasion parfaite pour la Section Paloise de s’imposer dimanche, et donc d’assurer son maintien direct pour la saison prochaine. Actuellement 12ème à 4 points de l’USAP, Pau n’a besoin que de deux points minimum pour assurer son maintien dans l’élite.

Rugby. Top14. Mohamed Haouas et Paul Willemse sanctionnés par le MHR