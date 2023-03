RUGBY. Personne n'en parle mais la Coupe du monde des clubs est plus que jamais dans les cartons

L'EPCR n'a pas abandonné l'idée de créer une coupe du monde des clubs. Elle discute actuellement avec l'hémisphère sud pour monter ce projet.

Supporters agacés par l'idée d'une Ligue Mondiale, mais de quoi discute vraiment World Rugby ?La Ligue mondiale verra-t-elle le jour ? Selon les dernières informations, il ne serait pas question de la création d'une nouvelle compétition internationale du côté de World Rugby. Mais on discute activement d'une harmonisation du calendrier. Lequel pourrait avoir à prendre en compte la Coupe du monde des clubs. Le projet serait bel et bien vivant si on en croit les dernières déclarations du président de l'EPCR Dominic McKay via Rugbyrama. Pour l'heure, il n'y a rien de concret. "Il faut avoir le bon format et la bonne structure", explique-t-il. Comment caler une nouvelle compétition avec l'ensemble des équipes du nord et du sud ? Un véritable casse-tête, mais qui est mue par une volonté à la fois sportive et commerciale. "Je crois que c’est une véritable quête de savoir quel est le meilleur club du monde". McKay explique que les discussions existent avec l'hémisphère sud. Mais mèneront-elles à un quelque chose de tangible ? "C'est un projet très important pour nous. On passe beaucoup de temps sur cela."



Il faut dire qu'il ne reste pas beaucoup de place dans le calendrier pour placer des matchs supplémentaires. Surtout si les clubs veulent compter sur leurs meilleurs joueurs. En France, il n'y a guère que les mois de juillet et août qui sont disponibles. Mais c'est le moment où on joue le Rugby Championship dans le sud. Sans oublier la tournée d'été au mois de juin. Une série de matchs qui avait pris du plomb dans l'aile récemment mais qui semble de nouveau passionner les foules. Pourrait-on imaginer qu'elle soit remplacée à terme par cette coupe du monde des clubs ? C'est une possibilité. Elle pourrait aussi à avoir lieu que tous les deux ans par exemple. Quid du format et du nombre d'équipes en lice ? Seulement les vainqueurs de chaque championnat : Top 14, Premiership, Super Rugby et Top League ? Bref, autant de questions qui sont pour l'heure sans réponse.