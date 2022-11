RUGBY. Nigel Owens réagit aux tweets plaintifs de Rassie Erasmus après France/Afrique du Sud

L'ancien arbitre international Nigel Owens a commenté les tweets de Rassie Erasmus après la défaite de l'Afrique du Sud face au XV de France.

VIDEO. Les Springboks ne digèrent pas certaines décisions, ont-ils raison d'être énervés ?Après le match entre le XV de France et l'Afrique du Sud, un homme s'est retrouvé au centre de nombreuses discussions. D'aucuns seraient tentés de dire Wayne Barnes, et ils n'auront pas tout à fait tort. Mais celui qui a lui a volé la vedette, c'est Rassie Erasmus. Le directeur du rugby sud-africain s'est une nouvelle fois illustré sur les réseaux sociaux avec une série de vidéos de la rencontre perdue par les Springboks. À la manière d'un supporter mécontent, il y est allé de ses commentaires sur plusieurs décisions arbitrales. Ce qui lui a valu d'être critiqué par de nombreux acteurs et observateurs de la planète ovale. Le dernier en date, c'est Nigel Owens. Le Gallois est une sommité dans le monde de l'arbitrage. Bien que retraité du sifflet, nombreux sont ceux qui lui demandent son avis sur des actions litigieuses ou compliquées à comprendre. Récemment, il avait notamment commenté la décision couillue de l'officiel français Mathieu Raynal lors du match entre l'Australie et les All Blacks. RUGBY CHAMPIONSHIP. Nigel Owens réagit à la polémique autour de la décision de Mathieu RaynalVous imaginez bien qu'il n'a pas pu échapper à une question sur les commentaires de Rassie Erasmus. "Je les ai vus apparaître et je me suis dit « est-ce son vrai profil ? Est-ce qu'il fait ça ?", a déclaré Owens dans une interview exclusive pour le Telegraph Rugby Podcast, rapporte le site anglais. L'homme aux 100 matchs arbitré rappelle qu'il y a une procédure à suivre pour les entraîneurs lorsqu'ils veulent avoir des précisions sur un choix arbitral. "Si vous n'êtes pas satisfait des décisions, ou si vous avez des questions sur les décisions - comme tout entraîneur l'aurait fait - les arbitres ne peuvent pas tout faire correctement, il y a un processus à suivre." Après quoi, World Rugby, par l'intermédiaire de Joël Jutge, fait un retour en expliquant que telle décision aurait pu être différente. Les règles du rugby sont compliquées et elles sont aussi soumises à interprétation. "C'est la nature du jeu. Une fois que vous commencez à diffuser des informations sur les réseaux sociaux en questionnant les décisions, ce n'est pas comme ça que ça marche".

Le faire à travers les médias sociaux, je ne pense pas que ce soit la bonne façon de le faire. S'il y a des problèmes avec le processus, alors il doit être réglé par toutes les personnes concernées - et le plus tôt sera le mieux, car nous ne voulons pas que cela devienne un procès d'arbitrage sur les réseaux sociaux du bien fondé ou non d'une décision.

Pour rappel, Erasmus a remis en cause le jugement de Barnes sur une passe Le Roux, mais aussi une charge de Ramos sur Kolbe ainsi que deux pénalités différentes concédées par l'Afrique du Sud pour hors-jeu et diverses soi-disant fautes de la France. Notez à ce titre que l'arrière du XV de France n'a pas été cité après la rencontre. Preuve que la bonne décision a été prise durant la rencontre. "Wayne Barnes va revoir ce match, fera sa propre évaluation avec son examinateur de performance et la sienne avec le responsable des arbitres, et il y aura également un retour honnête." Si d'aventure l'un des points évoqués par Rassie Erasmus est abordé, il y a un retour officiel afin que le rugby, joueur comme entraîneur et joueurs, progresse.