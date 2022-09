RUGBY CHAMPIONSHIP. Nigel Owens réagit à la polémique autour de la décision de Mathieu Raynal

RUGBY CHAMPIONSHIP. Dégoûtée, l'Australie va demander des explications à World RugbyLa fin de match entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande continue d'alimenter les discussions dans le monde très fermé de l'ovalie. Pour rappel, l'officiel tricolore Mathieu Raynal a pénalisé l'ouvreur des Wallabies Bernard Foley devant ses perches. Il lui reprochait d'avoir tenté de gagner du temps alors qu'il restait une minute à jouer. À ce moment-là, les locaux menaient au tableau d'affichage. Mais après la mêlée, ce sont les All Blacks qui l'ont emporté après un essai de Barrett. Bien évidemment, les Australiens ont estimé que l'arbitre avait pris la mauvaise décision et qu'il aurait dû faire preuve de plus de "ressenti" par rapport à la partie. Pour d'autres, il a appliqué la règle en prenant compte de tous les éléments. RUGBY. Polémique, spectacle, la presse étrangère se délecte de cet Australie/Nouvelle-ZélandeUne scène qui ne pouvait pas échapper à l'ancien arbitre international, Nigel Owens. Qu'aurait fait le Gallois à la place du Français ? Souvent questionné sur des cas d'arbitrage, il a donné son avis sur Twitter : "Communication claire et avertissement au joueur d'enchaîner. Une décision juste et forte de la part de Raynal pour moi." Il considère que ce sont aux joueurs de faire ce que l'arbitre leur demande et à l'arbitre d'apprendre son métier. Il rappelle que c'est Foley qui s'est mis tout seul dans cette situation. Et ce, alors que ses coéquipiers l'imploraient de joueur rapidement. Pour le moment, World Rugby n'est pas revenu officiellement sur cette fin de match.

As so many of you have been in touch to ask. Clear communication and warning to the player to get on with it. A fair and strong refereeing call my Raynal I feel. Learning here is not for the referee, but the players to get on with it when ref asks. pic.twitter.com/oZQASsO93f