RUGBY CHAMPIONSHIP. Dégoûtée, l'Australie va demander des explications à World Rugby

Après sa défaite à la dernière seconde contre les All Blacks, l'Australie va demander des explications à World Rugby concernant la décision de Mathieu Raynal.

VIDEO. 76 points, un final ahurissant... cet Australie/All Blacks restera dans les annalesLa décision de Mathieu Raynal va-t-elle faire jurisprudence ? Une réaction de World Rugby est attendue alors que l'officiel français est au centre de toutes les discussions dans le monde de l'ovalie. Pour certains, il a pris la bonne décision en sanctionné Foley en fin de match face aux All Blacks. Pour d'autres, son coup de sifflet est contre l'esprit du jeu. "Je pense qu'il faut avoir un ressenti, un ressenti du jeu et de la situation. Donc, si vous sentez qu'une équipe perd du temps, alors arrêtez le chronomètre, puis on joue le coup de pied, puis vous jouez le jeu et les équipes le décident. [C'était] juste un réel manque de sens pour la situation", a commenté le sélectionneur des Wallabies Dave Rennie après la rencontre.

RUGBY CHAMPIONSHIP. Fin de match controversée entre l'Australie et les All Blacks : que s'est-il vraiment passé ?Il a confirmé que l'Australie allait demander des explications à la fédération internationale. "Oui, c'est la norme. Le livre de règles est complexe, n'est-ce pas ? Il y a sûrement quelque chose là-dedans quelque part (mais) qui n'est jamais sifflé". Notez que la notion de gain de temps est à l'appréciation de l'arbitre. World Rugby pourrait répondre aux Wallabies que l'officiel français a suivi le règlement. Mais on doute que les Wallabies se satisfassent d'une telle réponse. Certains observateurs, comme l'ancien centre Morgan Turinui, souhaitent que le Catalan soit sanctionné. "Je pense que la mécanique de la décision est complètement fausse. Personne ne sait s'il a relancé le temps. Il n'y a eu aucune communication avec le joueur. Il y a tellement de perte de temps dans le jeu tel qu'il est. Lorsque les Wallabies ont gagné le match, vous n'inventez pas une situation qui coûterait le match à la meilleure équipe. C'est aussi simple que ça." Pourtant, on peut clairement entendre les ordres de Mathieu Raynal durant le match et voir les coéquipiers de Foley le pousser à jouer rapidement comme demandé par l'arbitre. RUGBY. Polémique, spectacle, la presse étrangère se délecte de cet Australie/Nouvelle-Zélande