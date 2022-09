VIDEO. 76 points, un final ahurissant... cet Australie/All Blacks restera dans les annales

Au terme d'un final complètement dingue, les Blacks sont allés s'imposer en Australie 37 à 39. Niveau scénario, on tient le match de l'année.

On l'a dit, fait rare, le match du jour entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande se jouait un jeudi. On ne sait pas si c'est pour prolonger l'inhabituel, mais les deux équipes ont en tout cas décidé de nous offrir une partie toute bonnement exceptionnelle, de la 1ère à la dernière minute. Que ce soit pour ses essais, ses litiges, ses cartons où son scénario, vous le verrez, cette rencontre n'avait rien de bien rationnel, mais tout du match de l'année. D'abord de par ses essais (9 au total) et notamment le bijou de Will Jordan, inscrit à la 55ème minute suite à un jeu au pied par-dessus millimétré de Beauden Barrett. À la réception de volée, l'ailier des Crusaders mystifiait l'arrière garde australienne pour résister ensuite à la course à Foley et Koroibete, puis planter son 20ème essai en 20 sélections. Rien que ça.

Hors normes de par son indiscipline, aussi, puisque 4 cartons jaunes furent sortis et 25 pénalités sifflées au total, contradictoire avec un match de si haut niveau, tandis que David Havili, Sam Cane et Quinn Tupaea devaient tout à tour quitter le terrain sur blessure. De par son changement de tendance également, puisque les Wallabies, menés 13 à 31 à 25 minutes de la fin, ont fini par réaliser le comeback de l'année en remontant 24 points pour finalement mener 37 à 34 durant le money time. Une période durant laquelle l'expérimenté Bernard Foley - par ailleurs auteur d'un très bon match pour son retour après 3 ans d'absence en sélection - perdit toute lucidité. Alors que l'Australie venait de récupérer une pénalité sous ses poteaux à la 79ème minute et pensait l'emporter là-dessus, l'ouvreur de 33 ans faisait tourner le chrono, longuement, en attendant (certainement) que la sirène ne retentisse. Malgré les avertissements de l'arbitre M. Raynal et sous les hurlements de ses coéquipiers qui lui faisait signe de jouer, "Ice Man" restait de marbre. Résultat ? Le référent tricolore le sanctionnait d'un bras cassé.

RUGBY CHAMPIONSHIP. Fin de match controversée entre l'Australie et les All Blacks : que s'est-il vraiment passé ?

Vous voyez venir la suite... Les Blacks prenaient la mêlée et ne se faisaient pas prier pour, quelques temps de jeu plus tard, aller inscrire en coin l'essai de la gagne par Jordie Barrett, qui étalait ses longs segments dans l'en-but de Melbourne. Au terme d'un final de dingue, les hommes en noir l'emportaient donc 37 à 39. On vous avez promis un match de fou ; à notre sens, on ne vous a pas mentis...

