RUGBY CHAMPIONSHIP. Fin de match controversée entre l'Australie et les All Blacks : que s'est-il vraiment passé ?

La Nouvelle-Zélande a battu l'Australie dans le Rugby Championship après un essai de Barrett. La fin de match a été marqué par une décision forte de l'arbitre.

Fin de match totalement folle à Melbourne entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ce jeudi, les All Blacks ont battu les Wallabies à la faveur d'un essai de Jordie Barrett après la sirène. Quelques instants plus tôt, ce sont les locaux qui avaient la victoire en vue, 37 à 34, après une pénalité longue distance de White. Mais un match n'est pas terminé tant que l'arbitre n'a pas sifflé. Les Néo-Zélandais ont eu une dernière occasion devant l'en-but australien mais ils ont été pénalisés. Il ne reste alors qu'une grosse minute à jouer et Foley a le ballon dans les mains pour l'envoyer en touche et écarter le danger. On se dit que les Wallabies vont garder l'ovale au chaud et qu'ils pourront siroter une bière bien fraîche dans les vestiaires en savourant leur victoire.

C'est là que le match va basculer avec un nouveau coup de sifflet du Français Mathieu Raynal à l'encontre de l'ouvreur de l'Australie. L'officiel a estimé qu'il avait tenté de gagner du temps. Ce qui n'est évidemment pas du goût des Australiens et du joueur sanctionné. Si on écoute attentivement, on peut entendre Raynal dire "Play On" puis "Quick Play" à plusieurs reprises à Foley avant d'arrêter la montre (tendez bien l'oreille) et de lui dire : "Vous essayez de gagner du temps." Puis de la relancer après lui avoir demandé de jouer rapidement. On voit alors Foley tergiverser et regarder ses avants sous les yeux de l'arbitre. Et ce, alors que plusieurs de ses coéquipiers l'invitent ardemment à jouer. Avait-il besoin de l'aval de son pack pour jouer ? Ou bien a-t-il cherché à gagner du temps comme le pensait l'officiel ? Notez que la notion de "gain de temps" est à l'appréciation de l'arbitre. Une attitude lourde de conséquences puisqu'elle a donné aux All Blacks une dernière possession qu'ils ont exploitée à merveille derrière une mêlée. Quand on vous dit que le rugby international se joue sur des détails.

Est-ce qu’on peut dire que sur la dernière pénalité, Bernard aurait dû s’aFoley ? — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) September 15, 2022

Actually a decent call in my opinion from Mathieu Raynal to penalise the time wasting of Bernard Foley. What a finish to the game! The Aussies will be raging though! #AUSvNZ — Andy Goode (@AndyGoode10) September 15, 2022

Never seen that ever? Wouldn’t you just call time off?



Outside of that it’s was such a good game. Pulled over on the side of the road to watch last 15 💔 — Quade Cooper (@QuadeCooper) September 15, 2022