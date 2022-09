RUGBY. Polémique, spectacle, la presse étrangère se délecte de cet Australie/Nouvelle-Zélande

Ce jeudi, la Nouvelle-Zélande s'est imposée face à l'Australie à la faveur d'une fin de match folle. La presse étrangère s'est délectée de ce scénario.

VIDEO. 77 points, un final ahurissant... cet Australie/All Blacks restera dans les annalesLa victoire des All Blacks sur l'Australie ce jeudi a déjà fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais quelque chose nous dit que ce n'est pas près de s'arrêter. Sans cette fin de match folle qui a vu Barrett marquer en coin après la sirène, il y avait déjà matière à discuter. Mais si vous ajoutez à ça une décision arbitrale décisive, vous avez le cocktail parfait pour qu'on parle encore de cette rencontre de la Bledisloe Cup dans 20 ans. Vingt ans, c'est le nombre d'années qui séparent désormais les Wallabies de la dernière fois qu'ils ont détenu ce trophée. "Les Australiens semblaient se diriger vers une victoire mémorable au Marvel Stadium jeudi soir après avoir réalisé un énorme retour alors qu'ils étaient menés 31-13", rappelle RugbyPass. Mais le sort et Jordie Barrett en ont décidé autrement. D'aucuns diront que le match ne s'est pas joué sur ces dernières minutes totalement folles. Auteur d'un doublé, Andrew Kellaway s'est vu logiquement refuser un essai pour un brin d'herbe. Sans oublier le geste de Swain qui aurait pu (dû ?) lui valoir un carton rouge. RUGBY CHAMPIONSHIP. Coupable d'un geste honteux, Darcy Swain a choqué les réseaux sociauxCe qu'on retiendra avant tout de ce match, c'est que ni les All Blacks ni les Wallabies n'ont encore retrouvé leur plénitude. Les visiteurs ont rapidement mené dans la partie après l'essai de Taukei’aho. Eux qui avaient si souvent manqué leur entame de matchs semblaient prêts à faire feu de tout bois "alors que la fumée du feu d'artifice d'avant-match restait collée au toit du stade," fermé pour l'occasion, note The Rugby Paper. "Dix minutes plus tard, l'Australie n'avait que 10% de possession de balle. Et lorsque le capitaine James Slipper a cédé lors de la première mêlée, on était à 10-0", pointe The Guardian. Mais les Néo-Zélandais n'ont pas été capables de prendre le large puis de tuer le match. Quand bien même ils ont évolué à 13 contre 15 après les biscottes de Swain et Wright en fin de première période. En face, les Wallabies avaient montré dès le haka qu'ils étaient prêts à combattre. "Les Wallabies ont attaqué le Haka, faisant progresser leur formation en forme de boomerang pour défier la danse de guerre." Ils ont ainsi égalisé à 10 partout mais ils ont subi durant la première partie du second acte. "Bien que Foley ait passé une pénalité pour revenir à 17-13, les All Blacks ont accéléré le rythme et ont défié l'équipe locale de les suivre. Ils n'ont pas pu." Mo’unga puis Jordan ont fait grimper la marque à 31 à 13. RUGBY CHAMPIONSHIP. Fin de match controversée entre l'Australie et les All Blacks : que s'est-il vraiment passé ?Mais à l'image d'un cycliste qui décide de ne pas se mettre dans le rouge en montagne en suivant un rythme qui n'est pas le sien, ils ont laissé partir les Néo-Zélandais pour mieux revenir. "Tous les yeux des All Blacks souriaient mais l'Australie refusait de céder", ajoute The Guardian. L'entrée de White a fait du bien aux Wallabies et Kellaway puis Samu ont ramené les locaux dans la partie, 32-34 puis 34 partout ! "A six minutes de la sirène, les bancs vides, les deux équipes avaient déjà beaucoup donné mais elles étaient dos à dos". La suite, on la connait, et elle fait déjà partie des annales du rugby. Une pénalité de 50m de Nic White ; un raté des All Blacks qui ont refusé de prendre les points du match nul ; Foley pénalisé ; essai de Barrett. L'Australie ne peut plus remporter le Rugby Championship désormais. Ce qui l'attend, c'est l'Eden Park où elle n'a plus gagné depuis 1986. Mais compte tenu de ce qu'ont montré les All Blacks en 2022, une nouvelle surprise n'est pas à exclure. Les Pumas ont montré la voie en battant les hommes de Foster devant leur public. Ce jeudi, ces derniers ont été énormément pénalisés et ils ont manqué de maitrise. Il y a quelques années, les All Blacks n'auraient jamais laissé les Wallabies revenir dans le match en menant 31 à 13.