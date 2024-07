RUGBY. Mézou, Quere-Karaba, Malaterre... Ces Bleuets que nous devrions retrouver l'année prochaine en Top 14 et Pro D2

La Coupe du monde U20 est un véritable nid à talents, et en équipe de France, plusieurs joueurs pourraient faire leur apparition en pro l'année prochaine. Petit tour d'effectif !

Mézou et Quere-Karaba, les Toulonnais

La formation du RCT est l'heureuse propriétaire de deux jeunes pépites, qui réalisent une Coupe du monde stratosphérique avec l'équipe de France moins de 20 ans ! Le deuxième ligne Corentin Mézou et le troisième ligne Joé Quere-Karaba sont deux révélations de la compétition, malgré leurs inexpériences chez les professionnels.

Pour le numéro 5, Corentin Mézou, il réussit, match après match, à faire oublier l'absence d'un certain Posolo Tuilagi, bien que cela reste compliqué. Le jeune de 19 ans, qui mesure plus de 2 mètres, est indispensable au pack de Sébastien Calvet, et rappelle bel et bien Thibaud Flament dans le profil.

Habile ballon en main, maître des airs en touche, féroce défenseur et mobile sans le ballon, il s'est naturellement imposé comme titulaire. Néanmoins, faute d'une forte concurrence et d'un déficit physique à combler, il n'a pas encore connu le Top 14 avec le RCT. Nous ne nous faisions aucun souci pour l'ancien vannetais, qui devrait y avoir droit cette saison.

Ensuite, c'est certainement la révélation côté français, mais aussi l'un des meilleurs joueurs de la compétition, Joé Quere-Karaba. Autre joueur de la rade, le troisième ligne est le facteur X du pack tricolore, et a joué 8 matchs avec la France cette saison, dont 7 comme titulaire. Face aux Babys Blacks, il a d'abord réalisé une formidable interception lors des matchs de poule, puis un autre exploit personnel en demi-finale. Également issu de la génération 2005, ce dernier pourrait ouvrir son compteur de minutes chez les professionnels lors du prochain exercice.

Malaterre, le fougueux

Goeffrey Malaterre est à la bonne école avec les Bleuets, bien encadré par Carbonneau, Ferté et Biasotto qui ont été sacrés champion du monde lors de la précédente Coupe du monde. Brive est le club le plus représenté chez les U20, est Malaterre s'est rapidement imposé sur l'autre flanc de la troisième ligne.

Après seulement deux matchs lors du dernier 6 Nations, le staff des Bleuets lui fait confiance, et ce dernier est devenu titulaire, logiquement. Auteur d'un doublé lors du premier match contre l'Espagne, il est surtout apprécié pour ses efforts défensifs, sa hargne et sa générosité dans les zones d'affrontements, parfois à la limite de la règle.

Son indiscipline est d'ailleurs un axe d'amélioration, mais Malaterre est un diamant brut qui ne demande qu'à être poli. Comme Mézou et Quere-Karaba, nous le reverrons sous le maillot des Bleuets l'année prochaine, mais espérons pour lui qu'il aura aussi du temps de jeu à Brive, là où la concurrence en troisième ligne ne manque pas.

Julien, Brau-Borie, Mousques...

Dans cette équipe de France moins de 20 ans édition 2024, bon nombre de joueurs ont déjà foulé les pelouses de Top 14, et de Pro D2. Parmi eux, certains sont même des cadres de leur équipe, comme Carbonneau ou Ferté à Brive, Massa à Grenoble, Reus à La Rochelle ou Castro-Ferreira à Toulouse.

D'autres, sont mis en lumière et devraient bientôt goûter aux joies et aux exigences du monde professionnel. Le pilier Lino Julien, qui évolue au Racing 92, est un des champions du monde en titre, et donc un cadre de cette jeune formation tricolore. Ce dernier avait été titulaire lors de la finale du dernier mondial, et avait même marqué un essai. Cette saison, il a joué 7 matchs avec les Bleuets, mais également un avec le Racing 92. Il était rentré en jeu contre Toulon 18 minutes. Sur la feuille de match contre Castres, il n'a pas eu la même chance. Dur en mêlée, actif en défense et distributeur de beaux caramels, il devrait avoir davantage de temps de jeu l'année prochaine, à un poste qui reste un des plus difficiles.

Autre trouvaille de Sébastien Calvet cette année, le numéro 13 Fabien Brau-Borie ! Le jeune joueur de 18 ans découvre la compétition, sans avoir disputé la moindre minute en pro. Pourtant, il est titulaire depuis le début de l'aventure, qui a commencé lors du dernier 6 Nations. Déjà charpenté pour son âge (1,90 m, 97 kg), il pourrait correspondre aux exigences de la Pro D2 l'année prochaine, à Grenoble.

Enfin, l'arrière de poche Xan Mousques est, lui aussi, un des minots de cette équipe française, à seulement 18 ans. Le pur produit du pays basque n'a connu que deux clubs, Nafarroa, ainsi que l'Aviron Bayonnais depuis 2022. Petit gabarit (1,77 m, 80 kg), il a passé sa saison avec les espoirs de Bayonne, en attendant sa chance en Top 14. Son profil rappelle étroitement celui de Mathis Ferté, qui est le joueur le plus utilisé par son club chez les U20 !

