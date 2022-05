RUGBY. Une décision de la mairie écologiste aurait privé Lyon des demi-finales du Top 14

Le Groupama Stadium de Lyon aurait été privé d'accueil des demi-finales de Top 14 2024 ou 2025 suite à une décision de la mairie écologique.

Le journal Le Progrès nous informe ce mardi matin qu'un choix de la municipalité écologiste de Lyon n'a pas permis à la ville d'accueillir les demi-finales du Top 14 2024 et/ou 2025. Alors que les villes de Saint-Sébastien, au Pays basque espagnol, Lille, et Bordeaux, ont été retenues pour les demi-finales 2023, 2024 et 2025, la candidature non aboutie de Lyon était étonnante. L'enceinte lyonnaise possède en effet la plus grande capacité parmi les autres villes citées. Les demi-finales de 2018 avaient en plus été une très grande réussite. Montpellier et Castres s'étaient tous deux imposés dans un stade plein pour l'occasion face à leurs adversaires.

Le maire de Lyon, Grégory Doucet et son équipe municipale, auraient en fait refusé la présence d'un partenaire automobile du Top 14 sur la place Bellecour qui devait accueillir le village rugby pour l'évènement. "Même quand il lui a été expliqué que les véhicules exposés seraient électriques !" Un blocage idéologique qui privera les Lyonnais des demi-finales dans les années à venir. Ils pourront se consoler d'avoir de très belles affiches de Coupe du Monde en 2023, notamment la présence des All Blacks qui y ont établi leur camp de base.