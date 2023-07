RUGBY. L'Uruguayen Santiago Arata forfait pour la Coupe du Monde ?

Demi de mêlée de l'Uruguay, Santiago Arata s'est fracturé le doigt, ce qui lui a valu une opération. Pour l'heure, personne ne peut affirmer si oui ou non il participera à la Coupe du Monde.

TOP 14. Castres. Santiago Arata, l'homme qui a éclipsé le meilleur joueur du mondeCoup dur pour Santiago Arata ! Demi de mêlée titulaire de l'Uruguay et du Castres Olympique, le joueur de 26 ans pourrait rater l'évènement d'une vie, autrement dit la Coupe du Monde. En effet, l'international aux 45 sélections s'est fracturé le doigt il y a peu, lors d'un entraînement avec Los Teros. Opéré en France, la durée de sa convalescence n'est pas encore connue, comme l'indiquait la fédération uruguayenne dans un communiqué.

Néanmoins, la fédération a également affirmé que le joueur fait son maximum afin de revenir à temps pour le début de la compétition. Reste à voir donc si Arata arrive ou non à se remettre de cette blessure au doigt. Si ce n'est pas le cas, son remplaçant devrait être Agustin Ormaechea, actuellement joueur de Nice, et qui a déjà disputé la Coupe du Monde 2015 et 2019. Celui-ci est d'ailleurs le fils de la légende Diego Ormaechea, troisième ligne centre de Los Teros durant de nombreuses années.

Pour rappel, l'Uruguay débutera sa compétition par la France le 14 septembre à Lille, avant de défier l'Italie le 20, la Namibie le 27, avant de finir par les All Blacks, le 5 octobre à Lyon.