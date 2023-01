VIDEO. L'essai fantastique de l'Uruguay face à l'Espagne, qui fait un clin d'oeil à ses amis footballeurs.

Le rugby a 7 est bien souvent le théâtre de magnifiques actions, avec des passes splendides et des courses plus chaloupées les unes que les autres. Ce week-end, le spectacle a aussi été au rendez-vous !

Ce week-end avait lieu une nouvelle étape du circuit mondiale du rugby à 7, le tournoi de Sydney qui fait partie du World Rugby Sevens Series. Si nos Bleus ont fini à la 4ème place, après un parcours remarquable, notre équipe de France féminine a quant à elle terminé à la deuxième marche du podium, battu en finale par la Nouvelle-Zélande.



Des dribles et du talent !

Après le beau parcours de nos équipes de France, nous avons aussi pu admirer un magnifique geste de Guillermo Lijtenstein, joueur de l'Uruguay, face à l'Espagne. En effet, dans une petite finale pour la 13ème place du tournoi, l'Espagne s'est inclinée et c'est à la dernière action, après un coup d'envoi de ces derniers, que le joueur uruguayen a poursuivi le ballon... de la tête ! À la course avec un Espagnol, Lijtenstein s'est empressé de taper le ballon avec sa tête, pour ensuite poursuivre en drible, tel un acrobate, sur le bord de touche. La fin de l'action est d'autant plus belle, car ce dernier parvient à récupérer la balle, avant de servir un de ses coéquipiers qui aplatit le ballon entre les perches. C'est une action rare, pour le moins insolite et qui aura eu le mérite de réveiller le stade de Sydney qui n'était pas très emballé par ce match de classement. Si l'Uruguay est bien connu pour fournir des champions de football, ce geste nous rappelle que le rugby peut également se jouer au pied, et parfois aussi avec la tête !

INCROYABLE !



