RUGBY. L'Irlande est-elle enfin prête à vaincre le signe indien et passer les quarts de finale ?

Dans toute son histoire, l’Irlande est la seule nation historique à n'avoir jamais franchi les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby.

L’Écosse en 1991, le Pays de Galles en 1987, 2011 et 2019 et l’Angleterre à de trop nombreuses reprises pour le préciser sans être fastidieux. De l’autre côté de la Manche, les différentes sélections ont toutes déjà connu une demi-finale. Toutes ? Non, derrière l’Armorique, un peuple semble encore et toujours résister à la tentation, il s’agit de l’Irlande.

Malgré 7 apparitions en quart de finale, les Irlandais n’ont jamais réussi à dépasser ce stade. Véritable malédiction, cette fâcheuse habitude fait tache dans la glorieuse évolution qu’a connue le XV du Trèfle ces dernières décennies. Au Stade de France, les All Blacks, sauront-ils perpétuer la tradition ou bien l’Irlande va-t-elle se défaire du signe indien ce samedi 14 octobre ?

COUPE DU MONDE. Cet atout de taille dans la manche des All Blacks peut-il les favoriser contre l'Irlande ?

L'Irlande, la bête noire des All Blacks

Avec 62,5% de victoires face aux All Blacks depuis la Coupe du monde 2015, l'Irlande est la bête noire de la Nouvelle-Zélande. En cas d'échec ce week-end, le résultat aurait des airs de tempête. Pour éviter le pire, il faut briser une barrière mentale qui avait pris place dans les esprits celtes. Tout du moins, c’est ce que le sélectionneur Andy Farrell a évoqué en conférence de presse d’avant-match.

Avant de défier les All Blacks, un journaliste a interpellé la tête pensante des Verts sur ce sujet. Avec de l’autodérision, il évoque cette nouvelle stratégie dans le processus de préparation bien huilé des Irlandais : “(Pour réduire la pression des matchs), je passe mon temps à m’autoflageller enfermé dans mon bureau... Blague à part, le rôle de Gary (NDLR : Gary Keegan, préparateur mental à la Fédération irlandaise de rugby), c’est de faire en sorte qu’on aborde les matchs dans les meilleures conditions mentales possibles. Lui, moi-même et le reste des entraîneurs collaborent en permanence pour préparer l’équipe au mieux.”

COUPE DU MONDE. Nouvelle-Zélande/Irlande, la rivalité la plus intense du rugby mondial ?En conférence de presse, Johnny Sexton a détaillé le travail entrepris par l’Irlande autour de cette question. Ainsi, elle a profité de ses dernières années pour travailler sur ce palier mental qui bride les joueurs. Depuis le quart de finale perdu en 2019 face aux All Blacks, la sélection fait notamment appel à des spécialistes.

Face aux journalistes, l’iconique ouvreur irlandais déclare ceci :

Ces quatre dernières années, on a beaucoup travaillé sur le plan mental. On a envisagé différents scénarios pour se préparer à ça. Tous les quarts de finale disputés par l’Irlande ont été des matchs différents, disputés par des groupes de joueurs différents, donc ce n’est pas comme si on disputait un quart de finale de Coupe du Monde tous les ans. C’est un match unique et c’est dans cette optique qu’on doit se préparer.”

COUPE DU MONDE. Sexton a-t-il remplacé Owen Farrell dans le rôle du grand méchant loup ?Loin des fantômes du passé, il a d’ailleurs répondu à une autre question, plus optimiste au vu des prochaines échéances. Interpellé sur une possible victoire en finale pour clôturer sa carrière, l’ancien maître à jouer du Leinster s’est montré mesuré. Il tempère en éludant la question ainsi face à la presse : “Quand on est gamin, on rêve de ça, et nous voilà aujourd’hui en position d’y parvenir. Ce n’est pas un objectif de carrière, je n’envisage pas les choses comme ça.”

Expérimenté, le XV de l'Irlande espère inscrire sa génération dorée dans le marbre. En tête d'affiche, Jonathan Sexton deviendra, ce samedi 14 octobre, le joueur de l'hémisphère nord ayant le plus souvent défier les All Blacks dans sa carrière (18 confrontations officielles). Pour briser le mauvais sort, le numéro 10 devra éviter que le ciel ne lui tombe sur la tête.