COUPE DU MONDE. Cet atout de taille dans la manche des All Blacks peut-il les favoriser contre l'Irlande ?

Samedi, la Nouvelle-Zélande affronte l'Irlande en quart de finale de la Coupe du monde. Un match aux airs de finale entre deux favoris au titre.

Si de nombreux regards sont tournés à juste titre vers le choc entre le XV de France et l'Afrique du Sud, il ne faut pas oublier les trois autres quarts de finale de Coupe du monde. L'autre énorme affiche du week-end verra la Nouvelle-Zélande défier l'Irlande au Stade de France samedi soir.

Comme France/Afrique du Sud, cela aurait pu être la finale du Mondial, mais le tirage au sort effectué en 2020 a voulu que toutes ces nations se trouvent dans la même partie du tableau. Tant est si bien que deux candidats sérieux au titre mondial feront leurs valises dès ce week-end. L'Irlande va-t-elle enfin mettre un terme à la malédiction en prenant sa revanche sur la Nouvelle-Zélande ?

Les All Blacks pourraient bien mettre un terme aux rêves de sacre des Irlandais dès les quarts de finale ce samedi. En effet, ils possèdent dans leur manche un atout de taille qui pourrait faire la différence à Saint-Denis, et il se nomme Joe Schmidt. Pour rappel, le technicien néo-zélandais a été à la tête du XV du Trèfle de 2013 à 2019. A-t-il donné quelques précieux conseils aux Néo-Zélandais avant ce choc ?

Joe a été excellent dans la conduite de notre jeu et la recherche d’amélioration. Il a mis le groupe au défi, comme on l’a fait en tant que coachs, sur comment les All Blacks peuvent s’améliorer. On n’a pas du tout évoqué sa connaissance de l’Irlande

Selon Jason Ryan, l'entraîneur des avants des All Blacks, le sujet n'a pas été directement abordé. Néanmoins, on peut imaginer que Schmidt s'est servi de ses connaissances du rugby irlandais pour aiguiller les Néo-Zélandais avant ce match. Des suggestions qui pourraient être payantes même si l'Irlande a bien évolué en quatre ans sous les ordres de l'Anglais Andy Farrell.

Joe a une approche du rugby très axée sur les détails. Pour nous, les trois-quarts, ce qui le différencie c’est qu’il nous a fait étudier les tendances d’attaque et de défense des autres équipes. Joe nous permet de mieux voir et de mieux comprendre le jeu. Il nous a énormément apporté", explique le centre Rieko Ioane.

Selon le vétéran Keith Earls, ce n'est plus du tout la même équipe. Quand bien même Joe Schmidt connait certains des hommes qui le composent, il n'a pas du tout la connaissance du collectif actuel. "Nous avons tous changé nos habitudes avec ces nouveaux entraîneurs, et nous n'utilisons vraiment plus aucune des routines que Joe nous a enseignées."

Une chose est sûre, ce match va venir alimenter la formidable rivalité qui existe entre ces deux nations. Et il y aura de la revanche dans l'air samedi à Saint-Denis. Pour rappel, les All Blacks avaient corrigé les Irlandais au même stade de la compétition en 2019 au Japon. Depuis, l'Irlande a remporté une série historique sur le sol néo-zélandais en 2022. "On s’apprête à jouer une finale et l’enjeu est maximal. L’histoire va s’écrire samedi, on verra qui sortira vainqueur", lance Aaron Smith. Il nous tarde d'y être. COUPE DU MONDE. En 2019, la Nouvelle-Zélande n'avait laissé aucune chance à l'Irlande en quart !